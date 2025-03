Mama’s Jasje viert ’35 jaar hits’ niet enkel in Antwerpen, Hasselt én Lommel, maar ook één keer in Schiervelde in Roeselare

Wegens groot succes van de eerder aangekondigde jubileumconcerten, voegt Mama’s Jasje nu twee extra shows toe aan hun ’35 jaar hits’-tour. De fans zullen ook in Lommel en Roeselare kunnen genieten van een nostalgische avond vol tijdloze hits als ‘Doe het licht maar uit’, ‘Als de dag van toen’ en ‘Zo ver weg’, aangevuld met gloednieuwe muziek. De twee extra optredens staan gepland op 21 november in de Soeverein Lommel en 29 november 2025 in Schiervelde Roeselare.

In 2025 is het exact 35 jaar geleden dat Vlaanderen kennismaakte met een nieuw Vlaams hitfenomeen. Met hun debuutsingle ‘Zo ver weg’ veroverde Mama’s Jasje, de iconische Vlaamse band rond frontman Peter Vanlaet, in een mum van tijd hun plaatsje aan de top van de Vlaamse muziekscene. Het lijstje hits dat volgde oogt niet alleen indrukwekkend, maar verklaart ook waarom Peter Vanlaet in 2024 door Radio2 werd opgenomen in hun Eregalerij voor ‘Een leven vol muziek’. Of wat dacht je van: ‘Zo ver weg’, ‘Doe het licht maar uit’, ‘Regenboog’, ‘Teken van leven’, ‘Zonder verhaal’, ‘Als de dag van toen’, ‘Laat me alleen’, ‘Het is over’, ‘Morgen zal het anders zijn’,…

Meer dan 1,4 miljoen verkochte platen, met platina en goud bekroonde albums (‘Paradijs op aarde’, ‘Letters en lawaai’, ‘Hommages’, ’30 jaar Mama’s Jasje -De jaren van verstand’) een abonnement op ‘Tien om te Zien’, ZAMU Awards, op tour met Clouseau en The Scabs, optredens op Marktrock, een uitverkochte Ancienne Belgique, een uitverkochte ‘Hommages’-tour,… Mama’s Jasje was nooit ver weg. (PADI)

Mis dit heerlijk nostalgisch meezingfeestje niet en bestel je tickets via mamasjasje.com.