Mama’s Jasje maakte het publiek zo blij in het Concertgebouw van Brugge: “Welkom in het mooie Brugge, we zijn hier graag!”

Vrijdag om 20.04, Concertgebouw Brugge: het optreden van Mama’s Jasje in een organisatie van Concertevents begon met een intro die er direct al ‘boenk’ erop was. Zo krachtig, zo mysterieus, wat donker op het podium, maar iedereen keek toch naar vooraan kwestie van dan zanger Peter Vanlaet te zien. En dan plots: licht én Peter stond hoger dan zijn muzikanten.

Vanaf dan begon Mama’s Jasje aan een meer dan geslaagde muzikale avond. Hij startte met ‘Het Beste Moet Nog Komen’, waarna hij tegen het publiek zei: “Welkom in het mooie Brugge, we zijn hier graag! Vanavond brengen we covers, klassiekers, maar ook nieuwe nummers, zoals ‘Het Beste Moet Nog Komen’. Na ‘Niets Voor Niets’ zong hij een duet ‘Et Si Tu N’Existais Pas’, gevolgd door ‘Dat Ik Wakker Word’, ‘Zon, Maan en Waarheid’, ‘Als God Geen Vrouw Is’, ‘Meer Moet Dat Niet Zijn’, ‘Kan Ik Iets’, ‘Reis Door Niemandsland, ‘Na Na Na’ en ‘Terug Naar De Kust’.

Na de pauze startte Mama’s Jasje met ‘Utopia’ en daarna ‘Regenboog’, ‘Eén Nacht Alleen’ en dan de Clouseau-klassieker ‘Domino’. Het publiek kon niet meer stil zitten op hun stoel. Iedereen wilde rechtstaan, maar niemand durfde rechtstaan. Misschien had Peter beter gezegd: “Stop muziek! Jullie zaten nu al lang genoeg stil. Even meedoen zou leuk zijn.” Wedden dat de zaal op dat moment al ging ‘ontploffen’, want de adrenaline om mee te doen was toen al duidelijk te bemerken. Peter zong ook ‘Zo Ver Weg’, ‘Nathalie’, ‘Als De Dag Van Toen’, ‘Doe Het Licht Maar Uit’, ‘Aan en Uit’. De bissongs waren ‘Het Is Over’, ‘Teken Van Leven’ en ‘Mia’. Net voor de bisnummers stond het publiek al recht en was het vanaf dan één muzikaal feest. Chapeau voor Mama’s Jasje alias Peter Vanlaet, maar ook chapeau aan zijn topmuzikanten, zijn backings, de mensen van het geluid en belichting. Mama’s Jasje bracht met ‘Het Beste Moet Nog Komen’ werkelijk een PRACHT van een optreden. (PADI)

Op vrijdag 7 april komt Mama’s Jasje met ‘Het Beste Moet Nog Komen’ naar De Spil in Roeselare. Info en tickets: www.pmle.be – www.despil.be