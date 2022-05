Maksim stelt debuutalbum ‘Maksim’: “Zelfs de sterkste mensen op deze wereld huilen”

Het duurde langer dan voorzien, want Maksim wil zijn debuutalbum voorstellen met veel toeters én bellen en dus wachtte hij het juiste moment af.

We kennen Maksim Stojanac of kortweg Maksim natuurlijk als de acteur die de rol van populair kid ‘Vince’ vertolkt in de serie #LikeMe. Maar ook solo heeft hij grootse plannen. Enkele maanden geleden kondigde hij al met een reusachtige projectie op het MAS in Antwerpen zijn allereerste single aan. ‘Vechten Voor Je’ werd heel vlug zeer enthousiast onthaald. Het was de voorbode van een zelfgetitelde debuutplaat ‘Maksim’, die eerst al op 28 januari in de rekken zou liggen maar die werd uitgesteld naar vrijdag 6 mei, want Maksim wil van zijn debuut één hoogdag maken met alles erop en eraan. We sloegen een babbel met de sympathieke man bij zijn platenlabel Universal Music in Brussel.

Iedereen kent je natuurlijk al door de populaire Ketnet-serie ‘#Like Me’. Moest je lang nadenken om iets met muziek te doen of ben je al van jongs af gebeten door de muziekmicrobe?

Maksim: “Ik was altijd wel al bezig met muziek, het was altijd een grote passie maar meer op de achtergrond. Ik speelde vooral voetbal en deed mijn studies. Toen de kans kwam met #LikeMe koos ik direct daarvoor. Ik deed de allereerste auditie mee, waaraan Camille ook meedeed. Ik was er direct bij, zij helaas niet. Enkel Francisco en ik zijn de enige van de originele cast die er al 4,5 à 5 jaar erbij zijn.”

Is het een logische stap dat je een succesverhaal zoals ‘#Like Me’ eveneens probeert te verzilveren in de muziekwereld, want jij bent niet de enige van ‘#Like Me’ die met muziek bezig is.

Maksim: “#LikeMe heeft bij ons allemaal de liefde voor de Nederlandse taal, en de Nederlandse muziek in ons aangewakkerd en dus is zoiets een logische stap. Los van #LikeMe zijn we allemaal muzikanten en waren we altijd bezig met muziek. Ik denk dat het de bedoeling is van Fabric Magic, van Thomas (Van Goethem, padi) van jong talent op te leiden, klaar te stomen en los te laten op de wereld.”

Je zingt in het Nederlands. Heb je erover nagedacht om je solocarrière te beginnen in het Engels?

Maksim: “Ik was voor #LikeMe maar weinig bekend met Nederlandse muziek. Ik luisterde altijd naar Engelstalige muziek. Dat leek mij nu wel een logische stap, omdat ik heb gemerkt dat ik graag in het Nederlands zing, omdat het een rijke taal is, veel rijker dan mensen wel denken, én omdat het mijn moedertaal is. Ik twijfelde kort, maar de keuze was toch snel gemaakt.”

© Maria-Laura Raia

De Nederlandse muziek is – ook dankzij toekomstige muziekprogramma’s op tv – terug aan een opmars bezig. Hoe kijk jij daar naar? En luister je zelf naar Nederlandstalige muziek?

Maksim: “Ik probeer meer en meer naar Nederlandstalige muziek te luisteren. Wat is nu in de mode? Welke genres bestaan er allemaal? Mijn voorkeuren? Ik bewonder Bazart, Clouseau, Camille, Niels Destadsbader, Metejoor…artiesten die al allemaal heel mooie parcours aflegden.”

‘Zonder Mij’, ‘Als het Uitkomt’, ‘Vechten Voor Je’, ‘Alleen Met Mij’ zijn al enkele singles die zijn uitgekomen én die nu ook op je debuutalbum staan. Heb je bewust gekozen om eerst enkele songs uit te brengen én pas dan een album of komt dat door corona dat de rollen werden omgekeerd?

Maksim: “Ik bracht die op voorhand uit om mensen aan te wakkeren. Om mensen warm te maken voor wat er op m’n album zou staan. De mensen hadden geen idee. Ze kennen mij niet, weten niet wie ik ben en wat ik zou brengen. Ik moest dus een aantal liedjes uitbrengen om ze een inkijk te geven hoe ik m’n muziek zou maken. Daarom die bewuste keuze om het op zo’n manier te brengen.”

Deze voormiddag toen ik vragen aan het formuleren was en met mijn koptelefoon nogmaals naar uw uitgebrachte nummers aan het luisteren was, schreef ik naar een collega: “Zeg, ik ben fan aan het worden van de muziek van Maksim. Prachtige liedjes, wondermooie clips.’ En hij reageerde heel vlug terug: “Ik niet, want je hoort teveel computerklanken in zijn muziek weerklinken.’ Ik weet het: smaken verschillen, maar oei, niet gewerkt met échte muzikanten, maar liet je inderdaad de computer zijn werk doen?

Maksim: “Ik werkte inderdaad niet met échte muzikanten. Het zijn wel échte muziekinstrumenten, echte basgitaren, piano, enz. Ik denk dat er tegenwoordig nog maar weinig nummers gemaakt worden met live-instrumenten. Je kan bijna alles exact nabootsen met goede computerprogramma’s die er bestaan. Dat is een keuze die je maakt, als artiest moet je ook mee-evolueren met je tijd. Ik vind dat niet storend.”

© Maria-Laura Raia

‘Jongens Huilen Ook, Toch’ is een heel emotioneel nummer. Wat betekent die song voor jou? Een bewijs dat jongens wél mogen huilen én huil jij wel eens, zonder dat iemand het ziet?

Maksim: “Ik ben niet zo’n grote huiler. Ik zie er inderdaad geen ‘bleiter’ uit (lacht). Ik huil dus niet zo vaak. Maar dit was het eerste nummer dat ik schreef. Dan besefte ik: ben je in de studio bezig met muziek en maak je iets, dan kan je door middel van muziek je eigen emoties niet ontwijken. Dat is toch iets fantastisch dat ik zelf meemaakte. Dat wou ik aan de hand van dit liedje uitleggen: dat het als jongen ook oke is dat je huilt. Ook ik huil, ook jij huilt. Zelfs de sterkste mensen op deze wereld huilen. Op moeilijke dagen, op pijnlijke dagen… dan zijn er dagen dat je dat het meest meemaakt. Dat is de insteek van dat liedje. Hoelang dat het geleden is dat ik huilde? Oei, ik denk dat het de laatste keer was na de optredens van #LikeMe in het Antwerpse Sportpaleis, waar we 70.000 mensen konden verwelkomen op één weekend. Deze show werd drie keer uitgesteld. Toen we nadien backstage kwamen, was het zo emotioneel. We hadden zo hard gewerkt naar die shows én ’t was voorbij. Seizoen drie namen we op, ik hoop dat er ook een seizoen vier, vijf én zes of zeven komt… We zien wel.”

Hoelang werkte je aan deze cd? En met wie werkte je samen voor deze cd?

Maksim: “Ik werkte heel lang aan dit album. Een cd kan je niet zomaar op één, twee, drie samenstellen. Ik schreef mee, samen met m’n team. Ik maakte 70 liedjes vooraleer ik er tien kon kiezen. Ik werkte vooral samen met Haris, een Bosnische artiest uit Nederland. We doken de studio in, maakten enkele mooie dingen. Dat is showbizz hé. De show- én muziekbusiness is een mensenbusiness. Het is een heel persoonlijke wereld. Je maakt muziek, lost die op de wereld en je weet niet hoe het wordt ontvangen.”

Heb je het aan ‘#Like Me’ te danken dat je door een platenfirma werd opgevist, wantja… de plekjes bij platenfirma’s liggen niet zo dik bezaaid.

Maksim: “Ik denk dat het er zeker mee te maken heeft. Ik hoop echter dat ik méér dan enkel een mooi gezichtje heb, maar #LikeMe zorgde voor m’n fanbase, voor populariteit, maar ik ben degene die zingt en liedjes maakt. Het komt dus ook een deel van mij.”

© Laura Berron

‘Alleen Met Mij’ is dan weer meer een uptempo-song. Was het belangrijk om die variatie in de plaat te stoppen?

Maksim: “Ik schreef dat lied tijdens de lockdown. We mochten niet uit huis, terwijl ik bij m’n liefje wilde zijn. Dat was de insteek om een feestnummer erin te brengen.”

Werd je door bepaalde artiesten geïnspireerd tijdens het maakproces van deze plaat?

Maksim: “Natuurlijk! Ik ben enorm geïnspireerd door Justin Timberlake, Michael Jackson, Bruno Mars, Ed Sheeran.. Allemaal grote artiesten!”.

Je eigen singles staan op uw album, maar welke nummers nog?

Maksim: “Er komen nog vijf liedjes uit, speciale songs, sommige elektronisch, sommige met live-instrumenten, sommige rustig, sommige feestmuziek. Er staat van alles op m’n album: zachte, feestelijke, vrolijke, droevige, lieve nummers. Het is een enorme mix. Ze mogen kiezen waar ze van houden.”

Wat brengen de komende maanden?

Maksim: “Op 23 juni heb ik mijn eigen optreden in de AB, maar dat is uitverkocht. Ik heb ook veel zomershows met #LikeMe. En ik werk mee aan een nieuw tv-programma, waarover ik nog niets mag verklappen.”

Ik denk dat ik het antwoord al weet op m’n volgende vraag, maar toch stel ik ze want je weet maar nooit: we zijn een West-Vlaams weekblad met een sterk web, heb jij een band met onze provincie West-Vlaanderen? Familie? Vrienden?

Maksim: “Ik heb misschien geen sterke band, maar ik vind West-Vlaanderen heel leuk met mooie natuur én lieve mensen. In West-Vlaanderen is het zeker leuk om te vertoeven. Ik ben regelmatig eens in Brugge, Oostkamp, Kortrijk, want ik heb daar meerdere vrienden wonen. Ik kom graag naar de zee. Ik vind Oostende de max. Deze badstad is niet zo commercieel, niet zo toeristisch als Blankenberge of Middelkerke. Vroeger kwam ik er vaker, nu minder, maar ik probeer daar zeker regelmatig eens naartoe te gaan.” (PADI)

Het album ‘Maksim’ ligt nu in de winkelrekken. Donderdag 23 juni: Maksim in de AB in Brussel. Uitverkocht!