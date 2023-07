MAKSIM opent maandagavond de Radio2 Parkies-concerten in Waregem

Vanaf maandag 3 juli 2023 kan je acht maandagavonden terecht in het Waregemse Baron Casier Park voor de 32ste editie van de gratis Radio2 Parkies-concerten.

MAKSIM, die we ook kennen als ‘Vincent’ uit de populaire Ketnet-serie #LikeMe opent de concertreeks morgenavond, samen met zijn muzikanten. Op de setlijst staat zijn actuele single ‘Onder Invloed’, maar ook ‘Vechten Voor Je’ en ‘Zonder Mij’, beide afkomstig van zijn succesvolle debuutalbum MAKSIM zullen niet ontbreken. Vanaf 19 uur is het publiek welkom op een bijzondere plek in de buurt. Om 20.15 uur start het voorprogramma. Eén uur later is het dan de beurt aan MAKSIM. “We raden iedereen aan om tijdig te komen, zodat je maximaal kan genieten van de sfeer en gezelligheid die je bij ons terugvindt. Dankzij de inspanningen van velen, pakt ‘het grootste kleinste festival van België’ voor de 32ste keer weer uit met een sterke line-up die we opnieuw gratis aanbieden aan onze trouwe bezoekers”, klinkt het enthousiast bij de organisatie. Na MAKSIM (3/7) kan je de komende maandagavonden in het Waregemse Baron Casier Park terecht voor de optredens van The Rocket Guy – Elton John Tribute (10/7), Truephonic, de band van Cocojr. en Sandrine (17/7), Garry Hagger (24/7), Eurovisiesongfestival-revelatie Gustaph (31/7), Karen Damen en Top Guns (7/8), Günther Neefs & 3-Band (14/8) en de Soulbrothers (21/8). (PADI)

Meer info vind je op www.parkies.be