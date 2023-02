Lukas Lelie speelt een exclusieve late night show in Brugge

Lukas Lelie kennen we al jaren als bekend gezicht in ‘De Ideale Wereld’ en als host van zijn YouTube-reeks ‘Standaard Koekhandel’. In 2019 ging hij met het derde seizoen van deze YouTube-reeks nog in première op het witte doek in Kinepolis en vorig jaar was Lelie te zien in de Streams-reeks “’Doe Zo Voort’. Ondertussen is hij ook toe aan zijn tweede avondvullende comedyshow: ‘Kwestie van Smaak’. Sinds enkele maanden is hij op tournee door Vlaanderen met deze nieuwe voorstelling.

Zo zal Lukas Lelie ook halt houden in De Biekorf in Brugge op vrijdag 24 februari. Het wordt een speciale passage. De eerste voorstelling om 20 uur was al snel uitverkocht, daarom werd beslist een tweede Brugse voorstelling toe te voegen aan de speellijst van de comedian. Op dezelfde dag nota bene! Er komt dus een extra voorstelling eveneens op vrijdag 24 februari maar om 22 uur. Een late night show exclusief te beleven in Brugge. (PADI)

Tickets en info via www.comedyshows.be