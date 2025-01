Lucas Van Den Eynde is met ‘A Christmas Carol’ present in Roeselare: “Het blijft fun, zolang je het in fijne zalen kan spelen, zoals in De Spil!”

Op zaterdag 4 en zondag 5 januari staat Deep Bridge met ‘A Christmas Carol’ in De Spil in Roeselare. Een hoofdrol is weggelegd voor Lucas Van Den Eynde, die in de voorbije jaren al in talrijke producties speelde.

“Ik ben zeer blij, omdat het een hele fijne rol is om te spelen. Het is een iconisch figuur en we hebben er verleden jaar al een hele mooie reeks van gespeeld. Het is een mooie enscenering en visueel is het echt wel fijn. Het is zalig als speler om in die periode van het jaar in dat verhaal te kunnen kruipen. Het is een iconisch verhaal. Het is een begrip ‘Christmas Carol’ en een fijne periode vooral ook om zoiets specifiek te spelen. Ik ben heel blij dat we het hier in De Spil in Roeselare kunnen spelen. Het is een hele mooie zaal en ik denk dat het hier mooi op z’n recht zal komen.”

Ik ben zeker dat het niet de eerste keer is dat je naar de Spil komt?

Lucas: “Ik kom al jaren naar De Spil. Maar het is altijd fijn als we onze tour krijgen, onze speellijst en we zien Roeselare staan. De Spil is voor mij de max. Het is een fijne zaal om in te spelen. Ook worden we hier altijd heel fijn ontvangen worden en er is altijd een fijn publiek dat hier komt kijken. Ik heb hier al met verschillende genres gestaan, zowel muzikaal als alleen op het podium spelen.”

Een iets wat moeilijkere vraag: met hoeveel producties ben je hier al geweest?

Lucas: Oh, dat kan ik niet zeggen. De eerste tien jaar na de Studio Herman Teirlinck – ik ben veertig jaar bezig – was ik hier vaak. Ik kan er moeilijk een getal erop plakken. Ik denk: tien, vijftien? Ik weet het niet. We hebben hier met The Juxebox heel veel gestaan, met Kleinkunst-Thailand, met een aantal theaterproducties… De tijd gaat zo snel voorbij, maar De Spil, dàt is een vaste waarde, absoluut.”

Zijn er nog bepaalde locaties in West-Vlaanderen waar je zegt, dat koester ik ook om daar te spelen?

Lucas: Ja, maar laat ik eerlijk zijn: het is over het algemeen fijn om in Vlaanderen te spelen. Er bestaan heel veel toffe culturele centra. Klein of groot, ‘t maakt niet uit. Maar wat dan natuurlijk ook een onwaarschijnlijke straffe zaal is, is de Stadsschouwbrug in Brugge. Ik speelde er onlangs nog. Ik ben nu een eigen productie aan het spelen. Dat is een prachtig gebouw, maar ook de structuur en het publiek zit eigenlijk toch ook vrij dicht bij u. Het is ook een fijn publiek om voor te spelen.”

Lucas tussen nog andere medespelers van ‘A Christmas Carol’ in De Spil in Roeselare. © PADI

Wat brengt 2025 voor je? Wat staat er allemaal op de planning?

Lucas: “Er staat veel op de planning. Ik ben nu bezig met mijn eigen productie aan het spelen, Met Permissie. Dat is vooral een muzikale productie, een beetje de Spotify van mijn leven, als ik dat zo mag benoemen. Maar heel fijn om te doen, samen met vijf prachtige muzikanten. Daarna doe ik een bewerking van ‘Peter en de Wolf’, met een symfonisch orkest Alumni in Leuven. Dat is 80 man sterk en dat is een bewerking die Bram Verschuren heeft gemaakt, samen met zijn broer Florian Verschuren. Daarna begin ik te repeteren aan ‘A Christmas Carol’. Maar tegelijkertijd ook repeteren voor ‘Annie, de Musical’. Dat is dan helemaal in het begin, vanaf half januari. Dan herneem ik een monoloog ‘Onheil in Black Creek’. Een monoloog geschreven door Hugo Matthijssen, met De Kolonie, een muziektheater. En dan begin ik terug te repeteren met de Mannschaft. We hebben verleden jaar ‘Poupehan’ gespeeld en die hebben nu een nieuw stuk geschreven waar ik nog niets van gelezen heb. Binnenkort weet ik dat en dat zal ‘Tot de Dood Ons Scheid’ heten. Daarmee speel ik vanaf april tot half juni. En dan moet ik het een beetje bekijken en waarschijnlijk een herneming van de productie waar ik nu mee bezig ben. Er zijn ook nog plannen eventueel met Opera Vlaanderen. Maar daar kan ik weinig van vertellen voor het moment. Want dan zit ik al in 2026. Er is misschien ook nog een tv project. Maar ook dat is nog niet zeker. Ik weet wat doen hoor. Ik ben inmiddels al 65 jaar. Maar ik hoop dat ik nog lang dit soort dingen kan blijven doen. En vooral de afwisseling is fijn. Musicals, zingen, spelen. Dat blijft als freelance toch een fijn gebeuren. Vooral als je het dan ook in goede omstandigheden kan doen en in fijne zalen kan spelen zoals hier, dan blijft dat toch een klein feestje.” (PADI)

‘A Christmas Carol’ op zaterdag 4 (14 en 18.30 uur) en zondag 5 januari 2025 (14 uur) in De Spil in Roeselare. Tickets: 35, 45 euro – Info: www.deepbridge.be