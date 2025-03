Luc Steeno toont op zaterdag 10 mei zijn ‘Liefde voor Muziek’ in Blankenberge: “Ik breng ook accordeonist/zanger Thomas Julian mee”

Blankenberge blijft een favoriete bestemming voor de allerbekendste artiesten van het Vlaamse levenslied. Op zaterdag 10 mei komt Luc Steeno om 20.30 uur met zijn nieuwe show langs in het Colisee Theater in Blankenberge.

Tijdens ‘Liefde voor Luc Steeno’ brengt hij naast zijn grootste hits ook enkele verrassende covers, die hij inspeelde voor het nieuwe seizoen van het tv-programma ‘Liefde voor Muziek’ dat binnenkort start op VTM. Luc waagt zich zo aan bekende hits van Hooverphonic, Maksim of Guus Meeuwis. Voor deze feestavond in Blankenberge brengt hij accordeonist/zanger Thomas Julian mee als special guest. Na afloop van de show is er een afterparty met dj. De organisatie is in handen van de Entertainment Company. (PADI)

Tickets vanaf 29 euro per persoon bestel je via www.wpevents.be.