Luc Steeno over Het Schlagerfestival in Hasselt: “Ik lig hier nu op de grond, ze mogen over mij stappen!”

Tijdens het weekend van vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 maart staat Luc Steeno voor de zevende keer op het podium van Het Schlagerfestival in het Trixxo Arena in Hasselt. Recent kreeg Luc daar nog aan de ingang een eigen ster, waarover het publiek nu mag stappen.

Is Luc blij met deze erkenning, met deze eigen ster?

Luc: “Ik sta al zoveel jaren op Het Schlagerfestival. Het moment dat je bent gevraagd is al een erkenning. Dit is iets dat er bovenop komt. Als je naar de tv kijkt en je ziet de sterren van Hollywood, dan denk je daar wel eens aan. Vlaanderen is Hollywood niet, maar als je dan zo’n uitnodiging voor een ster in Hasselt krijgt, dan doet je dat wel deugd. Ik lig hier nu op de grond, ze mogen over mij stappen.”

Het Schlagerfestival start weldra de zestiende uitgave en jij bent er nu voor de zevende keer bij. Komt dat door lobbywerk?

Luc: “Ik ken Lode goed, ik ken Luc goed. Dat is een voordeel, maar je moet vooral passen in het programma. Het is nu al een tijdje geleden, maar dit was geboekt in 2020. We zitten er al twee jaar op te wachten. Ik kijk er naar uit.”

Luc Steeno mét zijn ster. © PADI

Welke liedjes ga je brengen?

Luc: “Ik weet alles al, maar helaas kan ik de liedjes nog niet verklappen. Je zal van mij verschieten, echt waar! Op die vijftien minuten moet je àlles doen. Je moet je geven en in die tijd het publiek inpalmen. Maar ’t zal iets langer duren dan vijftien minuten. Misschien zestien of zeventien! (lacht)”. (PADI)

Het Schlagerfestival 2023 vindt plaats op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 maart 2023 in de Trixxo Arena Hasselt, met optredens van Sergio, Lisa del Bo, Christoff, Luc Steeno, Laura Lynn, De Romeo’s, Yves Segers, Die Schnappers (Matthias Lens & Yves Segers), Willy Sommers en met gastheer Kürt Rogiers. Op vrijdag en zaterdag starten de voorstellingen om 20.30 uur. Op zondag om 15 uur. De tickets voor zaterdagavond zijn beperkt. Voor vrijdag en zondag zijn er voor snelle beslissers nog tickets. Op de drie dagen zorgt een dj voor de afterparty. Meer info vind je op www.hetschlagerfestival.be