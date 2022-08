Luc Steeno krijgt professionele massage van Mauren Vandenbroucke uit Zwevezele

Luc Steeno woont in Meise, maar toch komt hij regelmatig naar West-Vlaanderen afgezakt. Natuurlijk om op te treden, maar soms ook voor iets anders. Weegt de vermoeidheid door, dan houdt Luc even halt bij Mauren Vandenbroucke in Zwevezele, bekend voor zijn sportmassages en sportadvies. Kan Luc niet naar Zwevezele afzakken, dan rijdt Mauren naar Meise.

Mauren Vandenbroucke is afkomstig uit Wingene en woont inderdaad in Zwevezele. Hij volgde de Sportschool Ter Borcht in Meulebeke. In zijn vrije tijd speelde hij altijd voetbal bij KVC Wingene. “Mijn hele leven staat al in het teken van sport. Ik liep in 2014 zelfs het WK-veldlopen in Israël. Nu hou ik me vooral bezig met tennis, padel, fietsen en lopen”, zegt Mauren, die anderhalf jaar geleden in volle coronatijd begon als sportmasseur. “Ik volgde de opleiding massage therapeut en de opleiding sportmasseur. Ik blijf me ook steeds bijscholen om meer en meer te leren over het lichaam. Ik ken Luc Steeno al langer dan vandaag. Ik denk dat we al zes jaar een goede band hebben. Mijn ouders waren toen 25 jaar getrouwd. Mijn vader had Luc Steeno gevraagd als verrassingsact. Daarna bleven we contact houden. Ik ging ook wel eens naar z’n optredens kijken, tenminste als het in mijn omgeving was.”

“Luc is al vanaf het begin dat ik startte een vaste klant bij mij. Zowel ik ga naar hem thuis of hij komt naar de praktijk. Dit is ook afhankelijk als Luc eens in West-Vlaanderen komt voor een optreden of andere zaken. Dan passeert hij meestal eens als ik thuis ben. Het is altijd een leuk weerzien met Luc. Maar nog voor ik Luc kende, wist ik natuurlijk wie hij was. Op familiefeesten hoorde ik wel eens ‘Hij speelde accordeon’ of ‘Bel me schrijf me,…’ weerklinken. Persoonlijk vind ik ‘Megamix’ één van zijn toppers. Al heeft zijn nieuwe song ‘Genieten Met Zijn Tweeën’ ook een zalige melodie die blijft hangen”, verklapt Mauren, die verder zei dat Luc de enige bekende Vlaming is die hij masseert. “Ik ga met Luc wel eens mee als gast naar één van zijn optredens en dan stelt hij mij steeds voor aan zijn collega-zangers. Zo kom ik natuurlijk makkelijker in contact met bekende Vlamingen en worden contacten snel gelegd. Naast sportmasseur ben ik ook actief als bedrijfsmasseur. Zo kunnen bedrijven mij inhuren om hun werknemers eens te verwennen. Ik masseer elke werknemer een 15 à 20-tal minuten. Dit is niet op een massagetafel, maar in een massagestoel. Wees gerust, hun kleren mogen de mensen aanhouden. De massage is volledig op de kledij en bevat een behandeling van de schouders, nek, rug, armen en het hoofd. Ik merk dat dit iets is waar bedrijven meer en meer op inzetten om de werksfeer zo aangenaam mogelijk te houden. In Nederland is dit al zeer populair, hier in Belgie beginnen de bedrijven een bedrijfsmasseur te ontdekken”, besluit Mauren. (PADI)

www.Atletikcare.be – www.lucsteeno.be