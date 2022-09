Luc Caals over zijn 70 jaar: “Elke oude auto heeft zijn charme. Dat alles wat piept en kraakt, zal wel logisch zijn”

Vanaf vrijdag 7 oktober kan je in Theater Elckerlyc komen kijken naar de klucht ‘Het Spook van de Operette’. Deze nieuwe productie ontstond omdat Luc Caals dit jaar 70 kaarsjes mocht uitblazen. Voor Luc is het feestjaar nog niet voorbij. Op donderdag 15 december krijgt hij in zijn gemeente Schoten de Cultuurprijs uitgereikt. “Wàt een feestjaar”, stipt Luc aan.

Het stuk is ontstaan naar aanleiding van jouw 70ste verjaardag?

Luc: “Ik krijg er koud en warm tegelijk van. In de loop van mijn carrière krijg ik héél vaak mooie kersen op mijn taart. Dit is er alweer zo ééntje. Ik ben blij dat we tijdens ‘Het Spook van de Operette’ elkaar weer tegenkomen. De magie is er nog steeds tussen Caals & Van Voren.”

Je zegt ‘Spook Van De Operette’, het klinkt beangstigend naar aanleiding van Halloween. We zagen net een scène: het is vooral ludiek hé?

Luc: “Ja, zelfs héél ludiek. De schrijvers deden hun best. Dirk en Manu Jacobs schreven het. Het straffe is en waarschijnlijk zonder het te beseffen komen er ook stukken van Caals & Van Voren in. De mensen gaan zeker niet op hun honger blijven zitten.”

Luc Caals tussen de andere castleden van ‘Het Spook van de Operette’. © PADI/Daniël

Wacht je angstig af of het zal aanslaan?

Luc: “Ja dat wel misschien. Er zijn vragen bij omdat men niet weet wie het spook van de operette zal zijn. Ze gaan het snel al spelendewijs ontdekken. Er zitten ook acht topacteurs bij. Het zou moeten lukken. Ik zou echt ontgoocheld zijn mocht het niet lukken.”

Wat staat er nog op jouw agenda naar het einde van het jaar toe?

Luc: “Ik denk dat er niet veel meer opstaat. In de zin van dat deze repetitieperiode ontzettend zwaar is. Elke dag repeteren we van 10 uur tot 15 uur en ’s avonds moesten we onze teksten nog aanleren. In oktober spelen we en in november staan er nog een paar losse dingen op de planning. Daarna ga ik mijn jaar rustig afsluiten. Ik moet ook beseffen dat ik al 70 ben. Ik voel me goed, maar alles vergt zoveel energie. Voor volgend jaar staat er nog niet veel op mijn planning.”

Schrikt het je af dat je al 70 jaar bent?

Luc: “Neen, het is er gewoon. Je bent maar zo oud als jezelf voelt. Elke oude auto heeft zijn charme. Dat alles wat piept en kraakt zal wel logisch zijn. Ik ben tevreden over de voorbije jaren, maar ik hoop dat er toch nog veel gezonde jaren mogen bijkomen.” (PADI)

‘Het Spook van de Operette’ is van 7 tot 30 oktober te zien in Theater Elckerlyc. Tickets en informatie:

https://www.backstage-producties.be/programma/het-spook-van-de-operette-een-geestige-klucht.