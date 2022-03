Luc Caals komt met ‘Caals zingt Hazes’ én acht topmuzikanten naar De Leest in Izegem

Op donderdag 24 maart staat Luc Caals om 20 uur met zijn programma ‘Caals zingt Hazes’ in De Leest in Izegem in een organisatie van goede vriend Marc Snoeck, die de opbrengst schenkt aan Het Kinderkankerfonds. Ook acht topmuzikanten staan op het podium.

Dinsdagnamiddag was Luc Caals vanuit de provincie Antwerpen afgezakt naar de provincie West-Vlaanderen om in Izegem wat promo te maken voor zijn show ‘Caals zingt Hazes’. Voor Luc is het niet de eerste keer dat hij een dergelijk showprogramma voorstelt. “In 2004 overleed de enige échte André Hazes. Ik wachtte nog meerdere maanden vooraleer ik begon met een optreden ‘Caals zingt Hazes’. Ik wilde immers niet dat men dacht dat ik aan lijkenpikkerij deed”, vertelt Luc Caals. “In 2005 begon ik met mijn eerste optreden rond ‘Caals zingt Hazes’. In de daaropvolgende jaren stond ik met hetzelfde programma ook al o.a. vier keren in de Elisabethzaal in Antwerpen, in de Capitole en in ’t Kuipke in Gent, in Kursaal Oostende, Rimpelrock in Hasselt, twee keren in de Lotto Arena in Antwerpen én vorig jaar op 10 augustus – of één dag voor mijn verjaardag – zelfs in Het Witte Paard in Blankenberge. Maar om het even waar ik ook optrad, zong ik toch telkens wel minstens één liedje van André Hazes zaliger. Zolang mijn stem goed blijft en zolang de mensen mij dat repertoire graag horen zingen, zal ik dat blijven zingen. Waarom ik voor muziek van André Hazes koos?”, herhaalt Luc onze vraag. “Ik sta 50 jaar op het podium. Toen ik begon, zong ik vooral songs van o.a. Johny Jordaan. Ik leerde de muziek van André Hazes kennen. Die liedjes passen perfect bij mijn stemtimbre. Toen André nog op deze aardbol vertoefde, had ik het geluk van hem twee keren persoonlijk te ontmoeten. Die ontmoetingen blijven mij bij, want het was altijd gezellig, we hadden iedere keer veel plezier. Wat ik toen leerde van André? Dat hij onzeker was. Echt waar, hij was zo’n onzeker type.”

Op 10 augustus 2021 stond Luc Caals met ‘Caals zingt Hazes’ op het podium van Het Witte Paard in Blankenberge. © PADI/Daniël

De top drie van Hazes-liedjes van Luc Caals? “Op nummer één prijkt ‘Zij gelooft in mij’, gevolgd door ‘Kleine jongen’ en ‘Geef mij je angst’. Maar Hazes heeft zoveel mooie songs. Tijdens mijn optreden breng ik er 24 én dit op mijn eigen manier. Daarom dat mijn optreden ook ‘Caals zingt Hazes’ heet. Ik geef er inderdaad mijn eigen touche aan.”

Marc Snoeck en Luc Caals © PADI/Daniël

‘Organisator’ Marc Snoeck uit Izegem luisterde aandachtig toen Luc aan het vertellen was. Het is ook niet de eerste keer dat Marc iets organiseert in zijn eigen stad Izegem. “Ik liet vijf keren de show van Het Witte Paard naar Izegem komen”, vertelt Marc. “Ik denk dat die show de laatste keer in 2008 hier te gast was. De opbrengst ging altijd naar een goed doel: de palliatieve eenheid, ’t Pandje, Kinderkankerfonds, Beschut Wonen, Vriendenkring van de brandweer. Nu komt Luc Caals af en de opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds. Luc ken ik al jaren net zoals ik al vele tientallen jaren een goede band heb met Het Witte Paard in Blankenberge. Dat begon in mijn jonge jaren toen mijn broer in een orkest speelde. Eens getrouwd stelde ik aan mijn vrouw voor om eens naar Het Witte Paard te gaan. Ze wist niet waarover ik het had. Sindsdien zijn we daar ‘thuis’”, glimlacht Marc. (PADI)

Donderdag 24 maart zingt Luc Caals om 20 uur ‘Caals zingt Hazes’ in De Leest in Izegem. Toegang: 20 euro. Info of boekingen: www.deleest.be