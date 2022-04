Luc Caals & Dirk Van Vooren schitteren dit najaar in ‘Het spook van de operette’

Luc Caals wordt dit jaar zeventig en staat vijftig jaar op de planken. Zo’n jubileum kan niet beter gevierd worden dan met een echte Caals & Van Vooren voorstelling in het theater! Vlaanderens “den Dikke en den Dunne” zullen komend najaar samen schitteren in ‘Het spook van de operette’, een heerlijke klucht vol slapstick en hilarische situaties die op hun lijf geschreven zijn.

Pol (Luc Caals) en Piet (Dirk Van Vooren) besluiten om op latere leeftijd een bijzondere carrièreswitch te maken: ze worden inbrekers! Het toeval wil dat het slachtoffer van hun eerste inbraak een vermoorde operette-diva blijkt te zijn. Al snel staat hun plaats delict vol rare figuren: een verwarde butler, een agressieve koorzangeres, een excentrieke regisseur en nog andere ongewenste pottenkijkers. Er zit niks anders op voor hen dan te veinzen dat ze twee agenten zijn op onderzoek. En zo leveren volkskomieken Luc Caals en Dirk Van Vooren weer alle ingrediënten voor een hilarisch avondje rillen van plezier!

Dirk Van Vooren:“Het is exact tien jaar geleden dat Luc en ik samen nog een theaterkomedie speelden, maar we blijven elkaar enorm aanvoelen. In 2019 stonden we samen terug op het podium met de Winterrevue “Extra Large”, en het publiek reageerde daar erg nostalgisch en dankbaar op. Met HET SPOOK VAN DE OPERETTE gaan we écht alles uit de kast halen om de mensen te bieden wat ze verwachten: een hilarisch avondje uit met de hele familie!”

Luc Caals:“Ik ben Theater Elckerlyc enorm dankbaar dat mijn 70’ste jubileum zo fijn gevierd wordt. In die vijftig jaren dat ik op de planken sta, zijn er heel wat gedeelde jaren met Dirk Van Vooren, dus mocht hij niet ontbreken in mijn feestjaar. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met hem en nog heel wat fijne collega acteurs het publiek te trakteren op een Caals & Van Vooren-avondje uit zoals ze dat van ons gewend zijn!” (PADI)

‘Het spook van de operette’ is een gloednieuwe klucht van Manu Jacobs & Dirk Van Vooren die te zien zal zijn vanaf vrijdag 7 oktober 2022 in Theater Elckerlyc in een regie van Manu Jacobs. Wie er nog te zien zal zijn naast Luc Caals en Dirk Van Vooren blijft voorlopig nog een spannend geheim. De verkoop start op dinsdag 5 april op www.elckerlyc.be en 070 691 002 (max 0,30 euro/minuut; open van dinsdag t/m vrijdag van 10u tot 12u30 | 14 tot 17 uur).