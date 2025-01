Louis Flion uit Zedelgem opent carnavalsseizoen met ‘’Da Vogelke Van Mij’

Carnaval is in het land en dus dan kan partyzanger Louis Flion nooit ver weg zijn. Na succesvolle singles als ‘Langzaufen’ en ‘Bitterballen Enne Meter Bier’ laat hij vandaag ‘zijn vogelke’ op Vlaanderen en Nederland los. “Het bijhorend dansje zal iedereen in een mum van tijd kennen”, klinkt het bij Louis Flion.

“Drie, twee, één… start!”, jawel Louis Flion heeft het startschot van het nieuwe carnavalsseizoen gegeven en doet dat vanaf vandaag overal in het land met zijn nieuwe feestnummer ‘Da Vogelke Van Mij’. Een oorwurm die na het eerste refrein voorgoed in je geheugen gegrift staat. Met zijn songs ‘Langzaufen’ en ‘Bitterballen Enne Meter Bier’ bewees Louis Flion eigenhandig zijn ontwikkelingstalent voor soepele choreos. Ook nu schoot Louis Flion in actie. “Het klopt dat ik mij zowaar als een choreograaf aan het ontwikkelen ben. Ik bedacht opnieuw diepgaande danspasjes en de komende weken zal ik die via social media aan Vlaanderen en Nederland aanleren. In elke feesttent waar Louis Flion komt, zingen en dansen de mensen volop mee. Dat gaat met deze song zeker ook gebeuren”, vertelt Louis Flion. (PADI)

‘Da Vogelke Van Mij is nu overal te streamen – www.louisflion.be