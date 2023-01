Louis Flion over ‘Turbulentie’: “Ik hoop een carnavalshit te scoren”

Op vrijdag 13 januari brengt Louis Flion uit Zedelgem zijn nieuwe single ‘Turbulentie’ uit. Dit jaar blijft het niet bij één single, want ook in het najaar zal Louis nog nieuw werk uitbrengen.

Voor Louis begon het met ‘Pief Poef Paf’, gevolgd door ‘Vol Met Alcohol’, ‘Knalgele Speedo’, ‘Jodelkampioen’, ‘Helemaal Koekoek’ en vorig jaar ‘Schotse Kilt’. “De respons op mijn laatste single kon beter, maar niet alle songs kunnen natuurlijk hetzelfde succes behalen”, vertelt Louis (24) oprecht. ”Dat heeft vooral te maken met het thema van de song. Ik denk dat ‘Schotse Kilt’ minder aanleunde bij feestmuziek, alhoewel de tekst wel grappig was. Maar om écht te feesten was het helemaal niet de juiste single. Ik wilde eens iets dat afweek van m’n vorige songs, maar gelukkig waren er ook positieve zaken aan verbonden. Diverse nationale media nodigden mij uit in hun radio- en tv-studio. Daarnaast lieten enkele carnavalsverenigingen weten dat ze ‘Schotse Kilt’ willen coveren tijdens de komende carnavalsperiode. De kans dat je dit feestlied dus tijdens stoeten hoort is bijzonder groot, en dat is toch één van de mooiste complimenten die je als artiest kan krijgen. Of ik met de nieuwe single zal scoren, kan ik nu nog niet voorspellen. ‘Turbulentie’ slaat op twee dingen. Je kan turbulentie hebben omdat het een turbulent feest is, maar je kan ook turbulentie hebben van een vliegtuig. Ik speelde beiden uit. De videoclip gaat over turbulentie in een vliegtuig, maar het lied kan je als een feest zien. Luister je enkel naar de song, dan is het een turbulent feest. Het is vooral een doe-nummer. Ik bracht al feestsongs uit, maar een song met een dansje eraan gekoppeld heb ik nog niet. Dit is zo’n liedje. Op basis van de tekst kan je direct meedoen. Het is iets om live te brengen tijdens de optredens en waarmee ik toch een carnavalshit hoop te scoren. De vorige liedjes waren tekstueel wel leuk, maar nu is het een liedje dat tekstueel leuk is én waarop je kan dansen. Kortom, dubbel feest. Ik wilde terug iets uitbrengen dat wat anders klinkt. Het is geen wals of een polonaise, dat is iets voor later, maar dat dansje is wel nieuw.”

Hoelang kan Louis nog zo’n genre brengen? “Zolang ik geen 30 ben, kan ik dat wel blijven zingen en past dat bij mijn persoon. In de toekomst zal de muziekwereld weer evolueren qua stijl. Ook Louis Flion zal dan wel meeëvolueren. Wanneer mijn jaar zal geslaagd zijn? Euh, moest ‘Turbulentie’ worden uitgeroepen tot een carnavalshit. Dan zou 2023 voor mij al geslaagd zijn. Recent trad ik op tijdens de Nacht van de Schlagers in Kortrijk Xpo. Wàt was dat zalig”, glundert Louis. “In het najaar wil ik mij focussen op après-ski en het Oktoberfest-segment. Er zijn nog enkele samenwerkingen lopende, maar dat zie ik wel. Als die samenwerkingen er niet direct komen, dan breng ik in het najaar nog iets in eigen beheer uit op mijn eigen label Helemaal Koekoek Producties, en we zien dan wel volgend jaar. Weet je, de opstart na corona was niet gemakkelijk. Er was in een korte periode een overaanbod van optredens en sommige mensen waren dat een beetje beu. Het is nu inderdaad anders werken dan voor corona.” (PADI)

De single is te downloaden via alle grote streamingplaftorms. de clip is te bekijken op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=u9lKwCmjbQs