Louis Flion komt op vrijdag 20 mei uit met de single ‘Schotse Kilt’: “Wat zit er onder die kilt? Ik geef een antwoord!”

Tot vorig jaar in november woonde Louis in Zedelgem. Nu is hij gesetteld in Destelbergen, dichtbij zijn werkplek Gent. In zijn vrije tijd blijft Louis (24) zingen. Op vrijdag 20 mei brengt hij zijn nieuwe single ‘Schotse Kilt’ uit en ook een bijhorende videoclip, die werd opgenomen in Plopsa De Panne. De échte Schotten dragen blijkbaar niets onder hun kilt. Is dat ook bij Louis zo? “Ik geef alvast een antwoord”, zegt hij.

De zoon van Erik en Connie Flion-Vervaecke, én de broer van Ella en Romy uit Zedelgem, blijft graag op een podium staan en blijft de Vlaamse feestmuziek trouw. “Ik bracht al vijf singles uit: ‘Pief Poef Paf’, ‘Vol met alcohol’, ‘Knalgele speedo’, ‘Jodelkampioen’, ‘Helemaal koekoek’ met Koen Crucke. Nu pak ik uit met ‘Schotse Kilt’. Dat spreekt tot de verbeelding. Het blijft een eeuwige vraag: zit er iets onder die rok? Ja of neen? Ik stak alles in een ludiek jasje. Ik probeer daarop een antwoord te geven en de mensen krijgen wel degelijk een antwoord”, glimlacht Louis, die zich nog altijd goed voelt in muziekland. “Ik maak muziek om live te kunnen brengen tijdens optredens. Of het een moeilijke weg is? Toen ik mijn pad uitstippelde, was het moeilijk. In 2019 bracht ik mijn eerste feestsingle uit. In 2020 was er dan die lockdown. Pas vorige zomer kon ik terug optreden. Mijn publiek zijn jeugd- en studentenfuiven, schlagerfestivals, kermissen. Dat kon allemaal niet doorgaan. Al zittend is dat heel moeilijk om mijn muziek te brengen. Die bubbelconcerten kon ik dus niet doen, maar nu komt het terug op gang en dat maakt mij heel blij.”

Louis Flion © PADI/Daniël

Louis doet alles zelf. “Ik heb m’n eigen platenlabel. Het is een spannende stap, maar Vlaanderen is niet zo groot. Ik heb al veel contacten in de muziekwereld en dat is een voordeel. Ik blijf mij focussen op het Vlaamse feestlied. Mijn teksten zijn redelijk opvallend, soms gewaagd, wel eens pikant (lacht). Zo val ik op. Er zijn niet zoveel artiesten die zoiets brengen of durven doen. Op dat vlak zit ik een beetje alleen in m’n hokje, maar dat zorgt voor extra kansen. Wat ik maak, kan je studentikoos noemen. In de voorbije maanden trad ik echter ook op voor een ouder publiek op kermissen en wat frappant is, is dat die oudere mensen ook aandacht hebben en meefeesten. Uit statistieken weet ik dat ik een publiek heb tussen 18 en 41 jaar, dat is 80% van mijn publiek volgens de cijfers van YouTube, Spotify, clips. Als ik het live breng, dan volgt de oudere generatie mij ook.”

Louis schreef de nieuwe song ‘Schotse Kilt’, samen met hetzelfde team waarmee hij voor de vorige singles werkte. “In de toekomst ga ik misschien songs brengen voor een breder publiek. Ik blijf wel bij m’n sound, mijn eigen teksten en bepaalde feestthema’s. De mensen zullen niet zoveel verschil bemerken. Mijn perceptie is voor studenten, maar in feite wil ik er niet alleen zijn voor de studenten”, besluit Louis, die in het najaar te zien is op o.a. ‘Kortrijk Expo’ én ‘Nacht van de Schlagers’. (PADI)

Vanaf vrijdag 20 mei is de nieuwe single te downloaden via alle grote streamingplatforms. Op zondag 29 mei is Louis Flion tussen 10 en 12 uur te gast in het programma Herbert op MENT TV. De videoclip kan je bekijken via deze link:https://www.youtube.com/watch?v=x5SY-02fypc