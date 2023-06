Lost Frequencies zal deze zomer enkel te zien en te beluisteren zijn in België op Tomorrowland of in Knokke-Heist.

Vandaag start de ticketverkoop van zijn unieke open-air shop op het Evenementenstrand van Knokke-Heist op dinsdag 15 augustus. Tickets vanaf 30 euro. Uren: 14-22 uur. Deuren sluiten om 18 uur. (PADI)

Tickets vind je hier: https://shop.paylogic.com/ef49b673ef14413d8ab15209a28f36c6