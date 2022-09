Lost Frequencies heeft zijn eigen Duvelglas én kijkt ook uit naar de komende optredens in binnen- en buitenland

Bovenop het dak van cultuurhuis Flagey in Elsene stelde Felix De Laet alias Lost Frequencies zijn eigen Duvelglas voor in het bijzijn van een select gezelschap. In de voorbije maanden was Felix nog maar zelden thuis in ‘zijn’ Elsene, maar nu was hij wel heel dichtbij, want hij woont maar een paar honderd meter van het cultuurhuis.

Perfect op tijd en ontspannen arriveerde Lost Frequencies aan het cultuurhuis. Logisch ook, want hij moest niet – zoals wij – de files en het nieuwe mobiliteitsplan in Brussel trotseren. Lost Frequencies kon rustig te voet stappen vanaf zijn woning naar het cultuurhuis. “Ideaal voor als ik méér dan één Duvel drink”, lacht hij tijdens de voorstelling. Het was niet de eerste keer dat Duvel met een exclusief Duvelglas uitpakt. Ook Daan en Arne Quinze hebben al hun eigen glas, maar dat is toch al meerdere jaren geleden. Van zijn glas komen er 200.000 exemplaren op de markt.

Lost Frequencies die zijn naam verbindt aan Duvel. Hoe kwam die samenwerking tot stand?

Lost Frequencies: “De aanvraag kwam binnen via Duvel. Ze vroegen aan mij of ik een glas wilde lanceren. Ik vind alle marketing van Duvel heel leuk net zoals de publiciteiten die ze in de bioscoop tonen. Die zijn telkens heel mooi uitgewerkt. Als ik dus met hen kan samenwerken, vind ik dat superfijn. Ik mocht mijn eigen Duvelglas ontwerpen. Ik denk dat het eindresultaat heel geslaagd is.”

Dé glazen van Lost Frequencies. © PADI

Hoe speciaal is uw Duvelglas?

Lost Frequencies: “Eerst wilde ik iets doen met mijn eigen naam Lost Frequencies, een soort lijntje dat doorheen het glas gaat. Dat zou dan een frequentie zijn, een periode uit mijn leven. Uiteindelijk is het meer één dag uit mijn leven geworden, een activiteit die we doen met het hele team: surfen, een evenement, dan slapen en dan een vliegtuig nemen waarmee we vliegen naar een volgende show.”

Ben je een bierfanaat?

Lost Frequencies: “Ik drink heel graag gewone pintjes, zeker en vast. En als het geen pintjes zijn, dan drink ik mijn eigen gin.”

Maar moesten ze je écht overtuigen om daaraan mee te werken?

Lost Frequencies: “Helemaal niet, die aanvraag kwam binnen en het was: doen! Ik zag ook alle vorige glazen die ze van andere artiesten uitbrachten. Het is altijd superleuk om zoiets te zien. Positief was eveneens dat ze groen licht gaven aan mij voor de ontwikkeling/design/creatie. Ik kon me dus creatief laten gaan. Het is leuk dat ik zoiets mocht maken.”

Komt dat glas internationaal uit? Ga je daarmee ook pronken in het buitenland tijdens je talrijke optredens?

Lost Frequencies: “Dat is in feite niet de bedoeling. Het is vooral voor België bedoeld, maar als mensen het heel tof gaan vinden, dan is het best mogelijk dat het internationaal gaat. Maar nu is het vooral voor de bars in ons land, inclusief ook te koop in enkele warenhuizen.”

Nog een beetje promo voeren over zijn eigen Duvelglas. © PADI

Hoe blik je terug op uw voorbije zomer?

Lost Frequencies: “We konden van alles doen. Ik kon overal naartoe reizen, zonder beperkingen. Ik kon veel en van alles doen. In oktober ben ik in de US, in november spelen we in Europa een live-show met muzikanten én dan speel ik ook in Vorst-Nationaal en in de Lotto Arena. In december vlieg ik naar Azië. Er vragen veel mensen in Azië om langs te komen en dus trekken we met de groep ook daar naartoe. In januari ben ik dan eindelijk met vakantie.”

En wat staat er volgend jaar al op de planning?

Lost Frequencies: “Er staat al van alles op de planning, maar ik kijk nog niet vooruit. Het is nog te druk in dit najaar. Misschien breng ik volgend jaar een nieuw album en veel nieuwe muziek uit.”

Ben je een gelukkige artiest? Alles wat je doet lukt, juist toch?

Lost Frequencies: “Alles wat ik doe, gaat vlotjes door. Ik heb ook veel respons van m’n fans. Ben ik thuis, dan kan ik veel tijd spenderen met m’n familie. Dat is heel fijn. Momenteel gaat alles vlotjes en hopelijk blijft dat verder ook zo verlopen.” (PADI)

Het Duvel Collection glas is te verkrijgen bij de drankenhandelaar, in de supermarkt en op de webshop van Duvel. Vanaf november ook in de geselecteerde horeca. Tickets voor zijn solo shows kunnen worden besteld via https://www.teleticketservice.com/nl/event/lost-frequencies-c4feab8d.