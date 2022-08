Loredana trad op in haar trouwjurk tijdens TOTZ: “Ik denk dat nog geen enkele collega mij dat voordeed”

Op dinsdagavond 26 juli trad Loredana, samen met Pat Krimson, alias 2Fabiola in haar trouwjurk op tijdens ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende. Eén dag later zong Loredana dan weer het prachtige liedje ‘Marina’ van Rocco Granata voor de camera’s van ‘Zomerhit’ in Bredene.

Bracht je vandaag ook uw trouwjurk mee?

Loredana: “Vandaag is het anders, iets zomers. Ik hou wel van speciale kleding.”

Pat: “Gisteren was het 2Fabiola, nu is het Loredana solo. Iets compleet anders.”

Had het trouwkleed een speciale reden?

Loredana: “Dat was een idee van Pat. We gingen trouwen op TOTZ (lacht). Het kleed paste goed bij onze nieuwe single. Het paste perfect binnen ons plaatje.”

Pat: “We zijn verloofd, maar door die drukte schuift alles zo wat op voor ons als koppel. We moesten eens repeteren en dus repeteerden we op TOTZ.”

Loredana: “Ik denk dat nog geen enkele collega optrad met een trouwkleed aan. Ik denk dat ik daarmee uniek zijn.”

Loredana kreeg hulp toen ze in haar trouwjurk het TOTZ-podium verliet. © PADI/Daniël

Het bruidsboeket werd in het publiek gegooid, een speciale reden?

Loredana: “Ja, diegene die het bruidsboeket te pakken kreeg, won een duo-ticket voor ons optreden in september in de Lotto Arena.”

Ook Loredana, maar in een andere jurk bij ‘Zomerhit’ in Bredene. © PADI/Daniël

Vanavond breng je een lied van Roco Granata. Hoe goed ken je hem?

Loredana: “Als kind ben ik ermee opgegroeid. Het is een eer om een nummer van hem hier te mogen brengen.”

Pat: “Hij is van Genk, zij ook.”

Heb je het nummer van Rocco zelf mogen kiezen?

Loredana: “Dat was in samenspraak. Voor mij was het een hele eer.”

Heb je dat nummer speciaal moeten repeteren of zat het al in jouw hoofd?

Loredana: “De tonen zitten vlug goed in mijn hoofd, maar de lyrics moet ik echt altijd goed instuderen. Het refrein gaat er altijd fris in, maar de strofes moet ik altijd serieus opfrissen.”

Jullie hebben een ontzettend drukke zomer. Dat moet toch innerlijk deugd doen?

Pat: “Ja, het doet ons veel deugd door ‘The Masked Singer’ en ‘Liefde Voor Muziek’. Ook bracht Loredana een nieuwe single uit. Haar recentste single ‘Call My Name’, doet het eveneens overal ontzettend goed. We zijn heel blij met alles wat we doen.”

Hoe moeilijk was het om te zwijgen tijdens de opnames van ‘The Masked Singer’?

Loredana: “Ik kon mijn geheim gelukkig delen met Patje. Als ik dat grote geheim helemaal alleen ging moeten dragen, dan was dat waarschijnlijk nog moeilijker geweest. Het was fijn om er samen wel over te praten. We moesten het zo’n acht maanden stil houden. Zelfs onze dochters wisten het niet. Ook mijn ouders en vriendinnen waren niet op de hoogte. Ik wilde het als surprise houden. Heel veel mensen hebben me leren kennen. Enkel de vaste fans en de mensen die me goed kennen hadden het meteen door, hoorden het aan mij stem.” (PADI)

