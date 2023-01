Loredana gaat naar de Eurosong 2023 liveshow op 14 januari in Paleis 12 met de single ‘You Lift Me Up’

Het is deze keer opnieuw aan de VRT om een Belgische kandidaat te kiezen voor het Eurovisiesongfestival, dat dit jaar plaatsvindt in Liverpool. Ook Loredana werd geselecteerd voor de preselectie van Eurosong 2023, waarbij het publiek (samen met een vakjury) zal kunnen kiezen tussen 7 kandidaten.

Loredana gooide de twee liedjes ‘You Lift Me Up’ en ‘Dream In Colours’ in de strijd voor Eurosong: twee sterke catchy popsongs die haar vocaal talent accentueren. De keuze viel uiteindelijk op ‘You Lift Me Up’ waarmee ze zaterdag haar kans zal wagen tijdens de liveshow. Beide singles – die ze zelf omschrijft als Electro Glamour Pop – zullen vrijdagavond 13 januari vanaf 20 uur beschikbaar zijn.

Met ‘She’s After My Piano’ deed Loredana in 2014 al eens mee aan de Eurosong preselectie, toen samen met Pat Krimson als 2 Fabiola (waarvan Loredana al 14 jaar de frontzangeres is). Ze werden toen niet gekozen, maar ze wonnen wel Radio 2 Zomerhit.

Loredana wordt omschreven als één van de strafste performers in Vlaanderen, en verraste vriend en vijand met haar tweede plaats in het zéér populaire ‘The Masked Singer’. Met 2 Fabiola schitterde ze ook in het programma ‘Liefde voor Muziek’ op VTM: ‘When The Lights Go Down’ was een radiohit op verschillende nationale zenders. Sinds november is Loredana bovendien wekelijks te horen op JOE, waar zij 12 unieke covers brengt in de populaire ochtendshow. En in december was Loredana nog te gast tijdens ‘Radio 2 The Rat Pack In Concert’ samen met de VRT bigband in Antwerpen. (PADI)