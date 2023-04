Lize Feryn en Roel Vanderstukken spelen nog wat langer met elkaar

Dag op dag één week is het geleden dat de Deerlijkse Lize Feryn aan de zijde van Roel Vanderstukken haar theaterdebuut mocht maken als Alabama in de theaterversie van ‘The Broken Circle Breakdown’. De recentste uitvoering van het stuk dat geschreven werd door Johan Heldenbergh en Mieke Dobbels, blijft ook zoveel jaren na de voor een Oscar genomineerde film duidelijk nog steeds voor beroering zorgen. Hoewel het theaterstuk er, zo liet Roel Vanderstukken ons eerder al weten, eigenlijk al een hele poos voor de film was.

U las het vorig weekend ook al in onze eigen bijdrage, Lize en Roel smijten zich volledig in een bijna twee uur durend stuk dat gewoon keihard binnenkomt bij de bezoekers. De uitmuntende commentaren die erop volgden, hoefden dan ook niet te verbazen. In diezelfde bijdrage gaven we u al mee dat er voor een extra show op zaterdag 24 juni zal uitgeweken worden naar het veel grotere Theater Elckerlyc in Antwerpen, maar ook die zaal blijkt amper een week later nog niet groot genoeg om alle gegadigden de kans te geven om de voorstelling met eigen ogen te aanschouwen. Daarom wordt er nu ook daar een nieuwe datum geprikt en zullen Lize en Roel niet alleen op zaterdagavond 24, maar ook op zondagmiddag 25 juni in het theater langs de Frankrijklei spelen. Het mag duidelijk zijn dat u best niet te lang wacht om tickets te bestellen. Later dit jaar komt de voorstelling ook nog naar Izegem, Roeselare, Wevelgem, Wingene en Deerlijk. (PADI & Tom)

Voor alle informatie en tickets kan u terecht op http://www.aufondproducties.be/.