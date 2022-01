Little Chris woont in Merksem, maar is heel gelukkig met Elke in Roeselare

Ken je muzikant Chris Van Nauw? Misschien niet! Maar ken je Little Chris? Ongetwijfeld wél, want al jaren is Little Chris gitarist bij heel wat bekende artiesten, waaronder bij Soulsister. De veelzijdige muzikant bracht ook een eigen nummer ‘Heaven Has Sent Us An Angel’ uit. Sinds vier jaar is Little Chris uit Merksem heel gelukkig aan de zijde van Elke uit.. Roeselare.

Chris was pas negen jaar toen hij al met muziek bezig was. “In 1979 begon ik op de gitaar te spelen. Dat kwam na het zien van AVRO’S Top Pop. Ik maakte mijn school af. Daarna volgde ik Jazz Studio, deed notenleer… Ik wilde professioneel muzikant worden. Op vijftienjarige leeftijd trad ik al vaak op. Als twintiger speelde ik ook in bands. In 1998 begon ik als zelfstandig muzikant”, vertelt Chris. “In de jaren negentig speelde ik heel veel blues. De top 50 van de jaren negentig is echter aan mij voorbij gegaan. Ik ben een kind van de jaren tachtig en ik ben blijven plakken. In 1997 speelde ik al bij Yasmine. Eén jaar later begon ik bij Paul Michiels. Daarna volgden Günther Neefs, Geena Lisa, Boogie Boy, Udo. Soulsister zat dan zonder gitarist en dan begon ik daarbij te spelen.”

Little Chris is te zien op zondagvoormiddag 6 februari bij MENT TV. © PADI/Daniël

Vroeger bracht Chris al eens iets uit, maar onder zijn artiestennaam Little Chris kwam nu zijn eerste nummer mét videoclip ‘Heaven Has Sent Us An Angel’ uit. “De song gaat over een koppel die in een crisis zit, die hulp krijgt van bovenaf, waarna alles goed komt. Het smaakt naar meer”, glimlacht Chris.

Alhoewel Chris in Merksem woont, kent hij de weg naar West-Vlaanderen heel goed. “Vooral tijdens het weekend rij ik zo’n 130 km vanuit mijn woonplaats naar Roeselare, waar mijn vriendin Elke Detavernier met haar zoon woont”, vertelt hij. “We leerden elkaar kennen via de sociale media en zijn al vier jaar samen. Elke is afkomstig uit Oostrozebeke. Of ik deze gemeente ken? Enkel van haar ouderlijk huis en omdat haar mama daar in het rusthuis verblijft. Elke houdt van fotografie, is heel artistiek aangelegd en zorgde ook voor de uitwerking van mijn clip. Roeselare is een apart stadje met een dorpsmentaliteit. Iedereen ken daar veel volk. Vooral in het artistiek milieu is het een heel kleine groep. Ik speel wel eens in de Ierse pub van Matthias in de Sint-Alfoniusstraat in Roeselare, waar ik graag kom als ik daar ben. Ik trad ook al op in De Spil met Paul Michiels, Udo, Geena Lisa.” (PADI)

De single van Chris is te downloaden via de grote streamingsplatforms. Zijn clip kan je bekijken via YouTube. Little Chris is te zien op zondag 6 februari tussen 10 en 12 uur in het programma van Herbert op MENT TV.