Lissa Lewis over ’Kiezen’ en zoveel andere pareltjes: “Het mooiste wat je kunt worden is ‘jezelf’”

Met haar beloftevolle en krachtige stem is Lissa Lewis een rijzende ster in de wereld van de Vlaamse pop. Haar debuutsingle ‘Gouden Glimlach’ was meteen een groot succes. Dit nummer stond zelfs wekenlang in de Vlaamse hitparades. In 2015 bracht Lisa haar debuutalbum ‘Sprong In Het Duister’ uit. Zeven jaar later is het eindelijk tijd voor haar opvolger, namelijk ‘Kiezen’.

Een rare titel ‘Kiezen’ voor een album. Vind ik toch en jij?

Lissa: “Vind je dat? Dat is de titel van m’n vorige single. ‘Kiezen’ werd opgenomen met Marcel Fisser en Bram Koning. We zaten samen en we zochten naar een bepaald onderwerp. Bram begon toen over mijn trouw. Ik trouwde op 20 augustus 2022. Hij vond het een ludiek idee om misschien stil te staan bij het moment dat ik ja of neen moet zeggen. Dat is de titel geworden van de single. Ik vind het woord kiezen zo’n sterk woord dat ik er ineens mijn album naar heb vernoemd.”

Zeven jaar duurde het vooraleer je tweede album uitkwam. Akkoord, we zaten twee jaar met corona, maar zeven jaar is toch wel een lange periode.

Lissa: “Inderdaad. Ik zeg het tegen iedereen dat ik ieder jaar opnieuw een album wil uitbrengen, maar dat is niet de bedoeling omdat ik het kwalitatieve heel belangrijk vind. We hebben allemaal een druk leven. Het is onmogelijk om 13 nummers te schrijven en om telkens zoveel sterke liedjes in één jaar uit te brengen.”

Met wie werkte je allemaal samen?

Lissa: “In de voorbije jaren mocht ik samenwerken met grote muzikale talenten als Yannic Fonderie en Joes Brandt, en ook met de tekstschrijvers Geert Vanloffelt en Stefaan Fernande, die we helaas niet meer in ons midden hebben. En wat ben ik trots op het duet met Rob De Nijs. Dat is een mooie muzikale belevenis die ik heel m’n leven zal blijven koesteren. Wanneer ik mijn album moet samenvatten in één zin, dan zeg ik :’Het mooiste wat je kunt worden is ‘jezelf’.”

Lissa Lewis op de ‘Loftrompetten’ in Oostende. © PADI/Daniël

Er staan 13 nummers op jouw gloednieuw album. Is dat geen ongeluksgetal?

Lissa: “Het kan ook een geluksgetal zijn hé! Ik zie het eerder als een geluksgetal. Ik ben helemaal niet bijgelovig.”

Wat staat er allemaal op?

Lissa: “Er staan drie duetten op. Eentje met Rob De Nijs, John Terra en met Lindsay. Er staan nog andere nummers op, zoals ‘Hartsvriendinnen’ en natuurlijk mijn nieuwste single ‘Laat Me Nog 1 Keer’. Deze pakkende songtekst is uit het leven gegrepen, iets waar iedereen zich wel in kan herkennen. Het was ongelofelijk fijn om met de muzikale toppers Marcel en Bram te mogen werken. Ik hou enorm van melodieuze wendingen en dat is iets wat zij perfect aanvoelen. Het idee voor deze single kwam er toen een goede vriendin van mij na een relatie van acht jaar plots aan de kant werd geschoven door haar grote liefde. Er brak voor haar een heel lastige tijd aan. Nog niet zo lang geleden vertelde ze me dat ze nog vaak terugdenkt aan de tijd dat ze gelukkig was met haar toenmalige vriend en dat ze hem moeilijk kan loslaten.”

Ben je tevreden dat je in deze tijden een album mag uitbrengen ?

Lissa: “Ik ben er mij van bewust dat het niet zo vanzelfsprekend is. Ik ben er héél blij mee desondanks dat het een bom geld kost. Ik wilde het allemaal héél kwalitatief brengen.”

Ben je tevreden over jouw carrière? Of had je nationaal al liever drie trappen hoger gestaan ?

Lissa: “Zeker niet. Je kan héél snel omhoog klimmen, maar ook even snel vallen. Ik denk dat de snelheid waarmee ik naar boven klim heel goed is. Door corona hebben we slechte tijden meegemaakt – iedereen trouwens – maar als ik nu zie hoe goed mijn agenda is gevuld. In december doe ik ook nog eens kerstconcerten. Als ik dat allemaal zie kan ik enkel maar héél tevreden zijn.”

Heb je tijdens de corona gedacht om iets anders te doen, omdat je het misschien even niet meer zag zitten?

Lissa: “Muziek… dat ik niet meer zie zitten? Dat gaat me – denk ik – nooit voorvallen, maar ik zat wel financieel met de handen in het haar. Ik ben dan ook in die periode met mijn bakbedrijfje Lissa’s Caketime begonnen. Dat doe ik nog steeds maar een niveau lager, omdat er optredens bijkomen.”

Hoe moeilijk is het om hogerop te geraken?

Lissa: “Het gaat vooral over hoe mensen mij zien en waar ze me kunnen zetten als zangeres. Ik bemerkte dat ook in het begin van mijn carrière. Ik bracht het genre waar ik vaak mee moest gaan optreden in feesttenten. Ik had er helemaal geen probleem mee. Maar als ik diep vanbinnen kijk is mijn plaats in een theater, cultuurcentra, … Uitvaarten of huwelijken doe ik ook vaak. Dat is toch iets wat me nauw aan het hart ligt. “

Lissa Lewis tijdens ‘Muzikantenstad’. © PADI/Daniël

Je maakt ook zijsprongetjes. Ik zag op jouw sociale media dat je binnenkort met enkele artiesten in het Fakkeltheater staat.

Lissa: “Ja, dat is op 12, 13, 14 en 15 januari 2023, samen met Sandrine, Daisy Thys en Sam Verhoeven. Voor mij is dat niet echt een zijsprong, omdat dat echt een sprong is waar ik naartoe wil gaan. Het is voor mij een hele eer om daar te mogen staan. Ik kijk er dan ook enorm naar uit.”

Tijdens ‘Muzikantenstad’ sta je ook met verschillende artiesten op het podium, in het Fakkeltheater ook. Doe je dat liever dan individueel optreden?

Lissa: “Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik sta héél graag solo op het podium, omdat ik ook weet wat ik kan en omdat ik dan alles in de hand heb. Ik ben van nature ook wel een beetje zo. Ik kijk er ook naar uit om in groep te staan. Ik kijk uit naar de samenwerking met Sandrine en Daisy. Dat is voor mij ook een beetje een leerschool. ‘Muzikantenstad’ is eveneens een programma waar ik al 15 jaar inzit. Dat is een waanzinnige groep, bijna een familie en dat is geweldig om daarmee op het podium te mogen staan.”

Je hebt één groot voordeel dat je uit een zingende familie komt. Krijgen je ouders een boeking binnen, dan pushen ze extra om ook uw naam erbij te plaatsen. Juist toch?

Lissa: “Vroeger zou ik dit zien als een voordeel, maar nu – omdat ik ook vaak op de bureau ben – doen ze dat niet zo vaak. Als ze artiesten voorstellen, gaan ze mij nooit als eerste noemen. Dat is ook goed dat ze een onderscheid maken. Op dat moment ben ik gewoon Lissa Lewis en niet de dochter van Chris en Frank met hun eigen boekingskantoor.”

2022 is voor je een goed jaar geweest, want je bent o.a. getrouwd. Ook op muzikaal vlak gaat het goed. Wat mag 2023 jou dan brengen?

Lissa: “Wel, veel mensen vragen me wel eens wanneer de kindjes komen, maar dat is nu nog niets voor ons omdat we het allebei gewoon te druk hebben. Ik zou graag een huis bouwen. En Het Fakkeltheater in 2023 is iets waar ik echt naar uit kijk. Er staan nog leuke dingen op de agenda, maar ik mag er nog niets over zeggen. Ik treed ook veel op. Ik hoop wel dat we eind ’23 kunnen bouwen. Jawel, een eigen huis…” (PADI)

Het album ‘Kiezen’ kan je bestellen via The Music Store: ink.to/AlbumKiezen. Info Lissa: info@vdmprodukties.be