Lissa Lewis: Eerst een duet met John Terra, daarna het huwelijk met Niels

Komende zondag zijn John Terra en Lissa Lewis met het nummer ‘Diep in mij’ tussen 10 en 12 uur te zien in het programma Herbert op MENT TV. Lissa is nu nog volop bezig met haar muziekcarrière om het dan in augustus wat rustiger te doen. De reden? Op zaterdag 20 augustus stapt Lissa immers in het huwelijksbootje met de liefde van haar leven Niels.

“Op 20 augustus is het inderdaad zover. Dan ga ik trouwen met Niels, waarmee ik al acht jaar heel gelukkig ben. We wonen ook al vier jaar samen. Ik had het niet meer verwacht dat Niels mij ten huwelijk ging vragen, maar dat gebeurde toch. Ik kijk er echt naar uit. Voor mij en Niels is het belangrijk van eigen input te kunnen geven aan ons huwelijk. Daarom kozen we voor het Kloosterpand in Dendermonde, waar we zelf een eigen inbreng hebben en zo onze eigen touch kunnen geven aan één van de mooiste dagen van ons leven. In Stabroek, mijn geboortedorp, woon ik samen met Niels en daar trouwen we ook voor de kerk. Daarna rijden we naar Dendermonde, waar het feest is voorzien.”

Ga je zelf zingen tijdens je huwelijksfeest?

Lissa Lewis: “Ik denk het niet. Wat heel mooi zal zijn is dat er in de kerk een symfonisch orkest zal spelen. Twee weken voor het kerkelijk huwelijk trouwen we voor de wet in Stabroek. Op 20 augustus zal Niels mij dan voor de eerste keer zien in mijn bruidskleed als ik de kerk binnen kom, samen met mijn papa. Dat vind ik zo belangrijk.”

Stond je erop van in de zomerperiode te trouwen? Als artieste is het dan toch druk?

Lissa Lewis: “Je weet het in België nooit, maar ik wilde vooral in de zomerperiode trouwen voor het mooie weer (lacht). Ik zeg niet dat zoiets hier lukt, maar je weet maar nooit hé.”

Lissa Lewis en John Terra zingen samen het duet ‘Diep in mij’. © PADI/Daniël

2022 wordt dus al een belangrijk jaar door je trouwfeest. Staan er nog bepaalde zaken al aangestipt in je agenda?

Lissa Lewis: “Ik breng nu dat duet met John uit, een origineel en bekend nummer van Yasmine. We hebben het op een mooie, eigentijdse manier opgenomen met heel veel respect voor het originele nummer. Tijdens de zomermaanden zou ik graag enkele concerten doen en verder heel veel optreden doorheen het Vlaamse land. Laat ons hopen dat corona het nu wel toelaat.” (PADI)