Lisa Leman woont nu in Izegem en zingt nog altijd vol enthousiasme na donkere maanden in haar leven

Eén jaar geleden verhuisde Lisa Leman van Staden naar de borstelstad Izegem. De zangeres werkt fulltime als thuishulp bij het dienstenchequebedrijf Net!Werk in Oostnieuwkerke. Sinds november 2021 staat ze echter terug op het podium. Lisa is opnieuw beginnen zingen en dat maakt haar innerlijk zo gelukkig.

Trouwe volgers van Lisa Leman op sociale media geraakten er op een bepaald moment niet meer wijs uit. Inderdaad, bepaalde weken én maanden waren voor Lisa geen leuke periodes wegens een scheiding, stalking, een nieuwe relatie die op de klippen liep, enz. Voor Lisa was het een moeilijke periode, waardoor ze ook afscheid nam van haar fans en besloot van niet meer op te treden. En toch staat ze nu terug op het podium. “Inderdaad, ik sta al sinds november 2021 terug op een podium. Dit komt vooral op vraag van organisatoren, collega’s én fans. Ik stond één keer terug op een podium en ik blijf maar optreden. Check gerust mijn Facebook, je zal schrikken hoeveel optredens ik wel heb”, knipoogt Lisa en dus deden we wat ze zei. Op maandagavond 24 januari zette Lisa nog een lange rij van optredens op haar Facebook. De zangeres is duidelijk niet vergeten bij de organisatoren én het moet ook zijn dat deze zangeres nog altijd geliefd is bij het publiek, anders geraak je niet aan zoveel optredens in een korte periode. “Mijn fans zijn mij inderdaad nog niet vergeten. Dat doet zoveel deugd”, bekent Lisa.

De fans zijn haar niet vergeten. © PADI/Paulette

In een moeilijk moment zet je misschien wel veel op sociale media. Misschien té veel? Heeft Lisa spijt dat ze zoveel privé erop zette? “Och, van sommige dingen wel, van andere dingen niet. Maar ik moest wegens medische redenen stoppen met zingen en zoiets post je dan natuurlijk eerst op je sociale media. Maar het publiek blijft mij trouw. Op 28 mei geef ik zelfs terug een eerste eigen show met gastartiesten. Meer info volgt later. Ik ben ook bezig met een nieuwe cover op te nemen. Jan Floren maakt een mooi liedje.”

Op 28 mei organiseert Lisa een eigen show. © PADI/Paulette

Lisa werkt fulltime bij Net8Werk in Oostnieuwkerke. Ze gaat iedere dag bij mensen langs om te poetsen, eten klaar te maken, een luisterend oor te zijn, enz. Daar is ze een zonnetje in huis en ook op het podium straalt ze. Adieu slechte periode in haar leven. De toekomst lacht haar terug toe. “Tijdens mijn werk moet ik weten hoe ik de mensen moet aanpakken. Dat is ook hetzelfde tijdens een optreden. Ik lach graag, ben sympathiek en vriendelijk”, besluit Lisa die al één jaar in de borstelstad Izegem woont. Ze verhuisde inderdaad uit Staden. “Sorry, maar Izegem ken ik nog niet zo goed. Ik kom niet veel buiten. Ik heb het al druk genoeg met mijn vaste job en optredens.” (PADI)