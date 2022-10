Lisa Del Bo was in 2013, maar is ook in 2023 te gast op Het Schlagerfestival in Hasselt

In het voorjaar van 2013 stond Lisa Del Bo uit Mopertingen (Bilzen) op het podium van Het Schlagerfestival in Hasselt. In het voorjaar van 2023 of exact tien jaar later staat Lisa nogmaals op de affiche van dit liedjesfestijn met duizenden bezoekers. Lisa kijkt er natuurlijk naar uit.

Lisa is nog haar allereerste optreden op Het Schlagerfestival in Hasselt niet vergeten. “Toen dacht ik: geniet ervan ,want dat is één keer in m’n leven. Ik ben immers geen schlagertype, maar ik heb wel leuke liedjes die iedereen kan meezingen. Ik besloot van er toen van te genieten, want het is groots, het is iéts speciaal. Als je kijkt, al die artiesten die er nu bijstaan komen in één jaar overal in Vlaanderen optreden, maar daar is die vibe niet zo groot als op Het Schlagerfestival in Hasselt. Plots gaan mensen daar lichtkransen dragen, hoedjes opzetten, heel luid meezingen en dan ontstaan er ook lange polonaises. Dat is telkens zo met die artiesten, maar dit Schlagerfestival heeft dàt in zich wat mensen écht gelukkig maakt. En het is ook een heel mooi moment in het jaar. ’t Is eind maart, de enge winter is voorbij, iedereen kijkt uit naar de lente én de zomer. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen volgend jaar terug gaan écht feesten. Het Schlagerfestival is een feest dat de lente en de zomer met elkaar verbindt..”

Diende je zelf een aanvraag in om erbij te mogen zijn?

Lisa: “Helemaal niet! De organisatie belde mij op. Ik deed er dus helemaal niets voor. Nu ’t werd al twee keer uitgesteld, maar toen ik werd opgebeld, zei ik natuurlijk ja zonder een extra inspanning ervoor te moeten doen.”

Lisa Del Bo. © PADI/OBI

Welke songs ga je daar brengen?

Lisa: “Ik denk aan ‘Liefde is een kaartspel’. Dàt zijn wel mijn liedjes die op zoiets passen. Ik breng zéker songs die iedereen kent én die in hun collectief geheugen zitten.”

Jij woont in Limburg, Het Schlagerfestival vindt plaats in Hasselt en dat is Limburg. Ging je daar ieder jaar naartoe, zelfs als je daar niet moest optreden?

Lisa: “In ’t begin was ik daar enkele keren aanwezig. Daarna werd het moeilijker door m’n eigen optredens, het gezin, enz. Ik vind het maar normaal dat er daar heel veel volk naartoe komt, want ook mij maakte dat heel gelukkig.”

Hoe ziet uw najaar eruit?

Lisa: “In het najaar heb ik nog een tiental kerkconcerten staan en in december een twaalftal kerstconcerten. Daarnaast zit ik nog met m’n gewone optredens. Ik zit met een heel druk najaar. Maar wees gerust: ik zal nog meerdere keren ‘Liefde is een kaartspel’ kunnen zingen vooraleer ik naar Het Schlagerfestival in Hasselt moet trekken. Ik kan dat nummer vooraf alvast al goed repeteren.” (PADI)

Welkom op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 maart in de Trixxo Arena in Hasselt voor ‘Het Schlagerfestival – Glitter & Glamour’. Info en tickets:www.schlagerfestival.be