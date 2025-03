Lisa del Bo staat 35 jaar op het podium, lanceert nieuw nummer ‘Blije Mensen’ én treedt op in Dadizele

Ze staat dit jaar vijfendertig jaar op de planken en haar Eurosongnummer ‘Liefde is een kaartspel’ wordt straks dertig jaar oud. Nu lanceert Lisa del Bo een nieuw nummer: ‘Blije Mensen’. De single is de voorbode van haar nieuwe album ‘Daarom’, een plaat vol nummers over verdraagzaamheid, liefde en hoop, die in april verschijnt. En binnenkort volgt een concertreeks. Geen grote concertzalen deze keer, wél bijzonder intieme en religieuze plekken, zoals de Basiliek van Dadizele en de Mariahal in Scherpenheuvel. “Ik heb mezelf dit album cadeau gedaan voor mijn 35-jarig bestaan, dit is alles waar ik voor sta.”

‘Blije Mensen’ is een fris en poppy single en het eerste nummer van het nieuwe album ‘Daarom’ van Lisa del Bo. Dat nieuwe album komt eind april uit en is het derde album van een drieluik: in 2018 was er ‘Lisa Gelooft’. In 2022 volgde ‘Niet Alleen’. Eén voor één religieus geïnspireerde albums vol spirituele nummers. Lisa del Bo: “Ik heb mijn geloof nooit onder stoelen of banken gestoken en ga nog steeds naar de kerk. Het kruisje dat ik rond mijn nek draag, had ik al aan het op het Eurovisiesongfestival in 1996. Mijn geloof maakt me gelukkig, en dat geluk wil ik delen. Met wie? Mensen die net als ik het spirituele en religieuze een belangrijke plaats geven in hun hart en hun leven.” De tekst van de single ‘Blije Mensen’ is geschreven door Jeroen Lecompte, vader van dichteres Delphine Lecompte. “De cirkel is rond, want ook mijn allereerste single was van zijn hand. Hij is een ware taalkunstenaar en filosoof. John Terra, die ook ‘Liefde is een kaartspel’ schreef is producer van de single en het nieuwe album. Ik ben ontzettend vereerd dat ik me mag omringen met zulke fijne mensen.”

Concertreeks

Bij een nieuw album hoort ook een concertreeks. Lisa geeft sinds een aantal jaar de ‘Lisa Gelooft’-concerten op bijzondere locaties, zoals kerken en basilieken. Die concerten zijn àltijd in een mum van tijd uitverkocht. Binnenkort staan er opnieuw enkele concerten op de agenda, mét haar nieuwe muziek. Onder andere de Basiliek van Dadizele en Oostakker alsook de Mariahal in Scherpenheuvel staan op de concertagenda. Concert agenda: Vrijdag 25 april 2025 om 20 uur, Basiliek van O-L-V van Dadizele, Plaats 1, Dadizele – Zondag 27 april 2025 om 15 uur, Mariahal

Isabellaplein 18, Scherpenheuvel – Vrijdag 2 mei 2025 om 20 uur, Basiliek Oostakker-Lourdes, O-L-Vrouwdreef 8, Gent. (PADI)

‘Blije Mensen’, de nieuwe single van Lisa del Bo, is vanaf nu overal beschikbaar. Het nieuwe album ‘Daarom’ is vanaf nu te pre-orderen via deze link. Tickets concerten bestel je online voor 15 euro via https://www.koppa.be/lisadelbo/