Lisa del Bo over het religieuze album ‘Niet Alleen’: “Ik wil wat teruggeven van mijn talenten. Ik wil de Hemel dankbaar zijn”

Met heel veel liefde praat Lisa del Bo over haar nieuwe én tweede religieus geïnspireerde ‘Niet Alleen’-album. Deze cd verschijnt op vrijdag 29 april. Tijdens het weekend van 13, 14 en 15 mei doet ze drie kennismakingsconcerten in de kerken van Kuurne, Lokeren én Hasselt. In 2018 bracht Lisa met ‘Lisa Gelooft’ haar eerste religieus geïnspireerde album uit, gevolgd door een unieke kerktournee met méér dan 50 concerten. Het begon met enkele kerkconcerten, maar daarna kwamen er nog altijd bij tot helaas de eerste lockdown er was en ook Lisa niet meer kon optreden. Er kwamen méér dan 15.000 bezoekers op af, goed voor één vol Antwerps Sportpaleis. Hiermee is Lisa één van de succesvolste – misschien wel dé succesvolste vrouwelijke – artiest, die kerkconcerten met een religieus geïnspireerd repertoire geeft in Vlaanderen.

Lisa komt ook één keer met een kennismakingsconcert naar Kuurne. Net zoals in 2018 koos ze voor de Sint-Pieterskerk in Kuurne, waar we – samen met Lisa uit het verre Bilzen – eens naartoe trokken om de schoonheid van deze kerk te bewonderen en om ook even te praten over haar nieuw album, inclusief de drie kennismakingsconcerten.

Hoe anders is ‘Niet Alleen’ in vergelijking met ‘Lisa Gelooft’?

Lisa: “Met ‘Lisa Gelooft’ ben ik echt op een religieuze manier naar voor getreden. Het publiek weet dat ik geloof. Nu heb ik er een tweede luik aan gezet. Het is niet allemaal zo religieus als wat ik al bij m’n eerste cd deed. De mensen zullen zich wel in veel liedjes herkennen. Ben je gelovig, dan projecteer je dat anders dan niet-gelovigen. Mensen die twijfelen over hun geloof, gaan zeker ook hun gading vinden op dit album.”

Van waar komt jouw spirituele achtergrond én interesse?

Lisa: “Thuis waren we met zes kinderen en we werden heel katholiek opgevoed. Ik was de enige die dat geloof altijd in meerdere mate in mij had in vergelijking met mijn zusjes en broer. Van waar zoiets komt? Dat weet ik niet, maar ik had er veel hulp, steun en troost aan. Ik heb in m’n jeugdjaren wel evenveel gefeest als mijn zussen. We gingen graag op stap, keken naar niets.”

Dacht je er nooit aan om kloosterzuster te worden?

Lisa: “Neen, hoor. Ik had drie jaar een vriend en die jongen is verongelukt toen hij mij naar huis bracht. Op de koffietafel zei zijn mama: “Maar nu ga je toch niet naar het klooster gaan hé.” Ik zei: “Neen”. Dat is een bewijs dat die mensen toen al zagen dat ik als 19-jarige echt gelovig was.”

Wat is je drijfsfeer achter dit nieuwe ‘Niet Alleen’-album?

Lisa: “Ik doe dat zo graag. Dat is een luik dat ik vier jaar geleden open trok. Ik maak waarschijnlijk nog één opvolger. Ik zal altijd de gewone entertainmentmuziek blijven maken, maar dàt blijf ik ook verder doen. Ik vind het heel fijn. Als ik daar mensen gelukkig kan mee maken, is dat super. Ik zoek daar geen roem of wat dan ook mee, maar zo wil ik mensen gelukkig maken. Trouwens, deze namiddag trad ik op met mijn bekend repertoire en ook dat doe ik eveneens om mensen gelukkig te maken.”

Denk je al na over een derde religieus geïnspireerde album?

Lisa: “Dat is best mogelijk. Ik ben 60 geworden. Ik hoef geen 20 jaar meer te zingen. Dat staat er ook niet aan te komen. De tijd die ik nog heb… ik wil wat teruggeven van mijn talenten, van wat ik heb gekregen. Ik wil een beetje de Hemel dankbaar zijn. Ik wil dus iets ermee doen.”

Lisa del Bo bij het altaar in de kerk in Kuurne. © PADI/Daniël

Schrikt die leeftijd van 60 jaar je af?

Lisa: “Absoluut niet! Ik dacht dat ik het daar moeilijk zou mee hebben. Heb jij het moeilijk met ouder worden? Had ik het moeilijk, dan had ik al fysiek aan mij laten werken, maar ik ben blij met de persoon die ik ben geworden, hoe ik eruit zie, enz. Ik sta nu zo in het leven. Je wordt zo mild als je zestig bent. Ik ben zo tevreden met alles. Ik heb niet het gevoel dat ik nu nog dingen wil doen van toen ik 40 jaar was. Ik ben zo gelukkig in wat ik doe. Ik denk dat het nu het uitgelezen moment is om die dingen te doen die ik zo graag doe. In 2018 zei ik: Ik ben 56 jaar, ik sta de helft van mijn leven op het podium en nu mag ik doen wat ik heel graag doe. Dit is écht iets wat ik graag doe.”

Op jouw nieuwe cd staat er ook een song met een tekst van Helmut Lotti? Vertel eens.

Lisa: “Helmut is een heel goede vriend. Ik vroeg het aan hem en hij zag dat direct zitten. Elvis won maar met twee albums een Award én dat was met een gospelalbum waar dat liedje opstond. Hij vroeg of ik iets specifiek wilde, maar ik zei dat hij artistiek veel creatiever kan denken. Hij kreeg carte blanche. De mensen moeten maar luisteren wat hij van ‘In De Tuin/In The Garden’ heeft gemaakt.”

Hoe belangrijk én hoe groot is het aandeel van Bart Herman op ‘Niet Alleen’?

Lisa: “Ik begon aan dit album in het voorjaar van 2020. Plots was er corona en zaten we thuis. Ik belde met Bart, gaf enkele onderwerpen aan. Bart voelt mij heel goed aan. Of hij gelovig is, weet ik niet. Hoe dun die lijn is, weet ik ook niet. Maar Bart voelt perfect aan wat ik erin wil leggen. Als het religieus moet zijn, als hij er dichtbij moet blijven, dan doet hij dat in grandeur en dat ga je ook goed horen. Bart is een heel goede vriend, anders lukt dat niet wanneer je iemand niet goed kent. Samen met Bart zing ik ook kerstconcerten. We brengen duetten. Muzikaal voelen we elkaar heel goed aan. Op dit album zong hij dus zelf ook een duet mee.”

Lisa del Bo voor de Sint-Pieterskerk in Kuurne. © PADI/Daniël

Ook met jouw zoon Eli heb je samengewerkt aan dit nieuwe album?

Lisa: “Eli is een drummer, hij vindt het tof wat ik doe. We zaten in lockdown. Hij zei tegen mij: mama dat is een mooi liedje, dat ook. Sommige liedjes haalden toch het album niet, omdat die songs moeilijker muzikaal te begrijpen zijn door het publiek dat ik beoog. Eli gaf mij in ieder liedje raad. In 2020 maakten we veel demo’s. Eind 2020 begonnen we op te nemen. Alles werd live ingespeeld. Eli gaf mij de raad: wil je het intiemer, dan moet je met livemuzikanten werken. Dat deden we én daar ben ik heel blij mee.”

Filip Maertens heeft de productie verzorgd en je werkte ook samen met échte muzikanten hé?

Lisa: “Ik vind het heel belangrijk om voor een dergelijk album live muzikanten te brengen. Het is een intiem album. Een viool moet een échte viool zijn, idem voor een cello, enz. Filip deed dat fantastisch, echt waar. Ik ben heel blij dat ik naar hem toe ging om samen te werken. Ik woon wel ver in Limburg, maar met ons beiden hebben we van ieder nummer ook demo’s gemaakt. Dan reed ik naar Eeklo. Dat was heerlijk in coronatijd. Dat deed mij veel deugd, maar ook voor Filip deed hem dat deugd. Deze cd is ook een ander luik van zijn talent, van de kennis van Filip Maertens. Hij beleefde daar veel vreugde aan. Andere dingen doen en bedenken, dan dat hij normaal doet. Filip heeft mij heel goed gecoacht. Ik haalde vier liedjes eraf en bezorgde vier songs aan Filip. Hij mocht ermee doen wat hij wilde. Mijn zoon zei dat dat hij dat goed zou doen en Filip deed dat ook heel goed.”

Wat vind je zelf het mooiste nummer van jouw nieuwe cd? Als ik er nu ééntje moet opzetten, welk?

Lisa: “Och, ik weet dat niet. Dat is echt een moeilijke vraag. Ik zing ze allemaal even graag, echt. ‘Stemmen van Hoop’ vind ik een heel mooi lied. Waarom? Dit liedje zong ik al in 2016 op mijn kerstconcerten, maar dan in het Engels. Maar nu bij het arrangement van de laatste vier liedjes, besloot ik dat liedje erop te zetten. Het is een heel oude song. In 2017 schreef Bart Herman daar een Nederlandstalige tekst erop. Ik vroeg aan Bart of ik het erop mocht zetten. Jody Piper deed het koor. Ik zei tegen Filip: dat hoeft Jody niet te zijn, er moet een andere stem erbij. Ik vond dat Bart erbij moest. Filip zei dat dit moést. Ik vroeg het aan Bart en het werd een heel mooi lied.”

We kennen jou uiteraard ook van ‘Liefde is een kaartspel’, maar dit ‘Niet Alleen’-album is toch weer een andere kant van jezelf die je laat horen. Omdat je nu vooral doet wat je nog wilt doen?

Lisa: “Wat ik graag doe, wil ik erbij doen. Ik kom zeker nog met andere liedjes uit. In 2018 maakte ik een zijsprong. Ik wist niet dat het heel goed ging bevallen. In juni 2018 had ik nog een concert en dan deed ik maar liefst 50 concerten met dat ander album ‘Lisa Gelooft’. En corona kwam er nog tussen, anders was het nog meer geweest.”

Binnenkort geef je drie kennismakingsconcerten, waaronder in Kuurne. Wat mogen we op die concerten verwachten?

Lisa: “Dat is kennis maken met m’n nieuwe album en ik hoop veel mensen te mogen verwelkomen. Ik zal daar mijn album voorstellen. Ik zal al die liedjes zingen, aangevuld met mooie verhalen en anekdotes. Het is heel fijn wanneer je naar een concert komt, dan beleef je dat album. De mensen krijgen bij aankomst gratis een mooi boekje met alle teksten. Hopelijk kopen ze daarna dat album aan, zodat ze de liedjes nog eens kunnen beleven. Op die kennismakingsconcerten kunnen ze dus het album beleven.” (PADI)

Vanaf vrijdag 29 april ligt de cd ‘Niet Alleen’ in de winkelrekken. De kennismakingsconcerten: vrijdag 13 mei om 20 uur in de Sint-Pieterskerk, Parkwijk in Kuurne – Zaterdag 14 mei om 20 uur in de Kerk Sint-Anna Heirbrug, Veerstraat 14 in Lokeren – Zondag 15 mei om 15 uur in Heilige Kruiskerk, Kruisherenlaan 29 in Hasselt. Tickets en info: www.lisadelbo.be