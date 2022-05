Lisa del Bo brengt een méér dan geslaagd kennismakingsconcert in de Sint-Pieterskerk in Kuurne

Op vrijdagavond was Lisa del Bo met haar allereerste kennismakingsconcert ‘Niet Alleen’ te gast in de Sint-Pieterskerk in Kuurne. Lisa – die de week ervoor nog met darmproblemen in het ziekenhuis lag – wist de talrijke aanwezigen in de palmen.

Na haar vorige kerkconcerten ‘Lisa Gelooft’ (toch meer dan 50 voorstellingen) gaat Lisa nu op pad met een nieuw concert ‘Niet Alleen’. Haar allereerste vond plaats in Kuurne. Lisa koos zelf de Sint-Pieterskerk in Kuurne uit, omdat ze daar al in 2018 optrad met ‘Lisa Gelooft’. De zangeres bracht alle liedjes van haar nieuwe cd, met tussenin heel mooie bindteksten. De verrassing van de avond was de komst van zanger Bart Herman, waarmee ze samen het duet ‘Stemmen van Hoop’ zong. Bart schreef de tekst van dit lied. Iedereen was vol lof over dit prachtig duet. Dit concert is echt een aanrader om naar te luisteren. Iedere parochie kan een dergelijk concert organiseren. Op het einde kreeg Lisa een welverdiende staande ovatie. En de reacties die wij hoorden? “We hadden nooit gedacht dat het zo pakkend zou worden”, zei er iemand. Een andere mevrouw zei: “Wat een zangeres!” Nog iemand anders: “Ik ging langs zonder te weten wat ik zou horen, maar nu ben ik écht fan van Lisa del Bo.” Een andere aanwezige: “Het was prachtig van Lisa del Bo. En dat duet met Bart Herman: magnifiek!” (PADI)

Info kerkconcerten: info@thijbo.be, 0475 67 04 28.