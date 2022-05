Lisa, Amy en Shelley, de drie zussen van OG3NE, zetten met nieuwste single ‘Veel Te Snel’ opnieuw in op Vlaanderen

Bekend om hun warme, aparte stemmen bestaat de Nederlandse band OG3NE uit de zussen Lisa, en de tweeling Amy en Shelley. De ‘O’ in de naam OG3NE staat voor de O-bloedgroep van hun moeder én de ‘G3NE’ voor de genen die de drie zussen aan elkaar verbinden. In 2014 wonnen zij als eerste en enige groep ter wereld het vijfde seizoen van ‘The Voice of Holland’. In 2017 vertegenwoordigen ze hun land op het Eurovisiesongfestival in Oekraïne. Daar brachten ze ‘Lights and Shadows’, een nummer dat geschreven werd door hun vader en Shelleys vriend Rory de Kievit. In juli 2017 overleed hun mama, waardoor ze even uit de actualiteit verdwenen. Ondertussen is OG3NE nog steeds hot in eigen land en gaan ze nu ook inzetten op Vlaanderen.

Vier jaar geleden zaten we al eens met het trio op het terras van het Q Beach House in Oostende. De wind waaide toen stevig, maar bij het afnemen van dit interview hadden we daar geen last van. Dit keer zaten we binnen, waar we een heerlijk gesprek hadden met deze drie joviale spraakwatervallen.

Hoe voelt het aan om weer in ons land te zijn?

Lisa: “Heel goed, België is een heel leuk land. Normaal waren we gefocust op Nederland. Nu was er wat tijd om iets in te plannen voor België.”

Amy: “De vraag bestond al een tijdje. In coronatijd brachten we covers uit en natuurlijk zijn die via het internet ook te horen geweest in Vlaanderen. We hadden iets: nu wordt het tijd om de overstap te maken.”

Hoe hebben jullie de coronatijd doorstaan? Wantja, altijd samen op de baan zijn en dan valt plots alles weg.

Shelley: “We belden heel vlug elkaar op en vroegen wat we konden doen. Het is niet aan ons om helemaal niets te doen en op de bank te zitten. Toen kwamen we op het idee om video’s met onze gsm op te nemen. We zaten los van elkaar in quarantaine. We namen elk video’s met elk zijn eigen partij op, dan zetten we die filmpjes naast elkaar en die zetten we op YouTube. Dat was tof. We hebben ook online concerten gegeven. Het was toch een tamelijk drukke periode.”

Ontdekte je in coronatijd dat je ook nieuwe fans bereikte? Nieuwe mensen die je begonnen te volgen?

Lisa: “Zeker en vast! Op internet bemerkten we reacties uit heel veel landen. Dat hadden we niet verwacht. Zelfs een reactie van o.a. Dolly Parton. Pas dan besef je hoe breed het gaat wanneer je iets op internet plaatst.”

Drie zussen: valt dat mee om vaak en constant bij elkaar te zijn?

Amy: “Vroeger hadden we wel eens meningsverschillen en discussies in de auto. Dat kibbelen. Als puber komt dat wel eens vaker voor hé.”

Lisa: “Maar onze band is nu beter dan ooit. We zijn volwassener geworden hé. Dan heb je ook meer leuke interesses, ook buiten het zingen. Dat proberen we te behouden dat we ook als zussen nog heel leuke dingen samen doen. Het mag niet altijd enkel over het zingen gaan.”

Hoelang staan jullie al op een podium?

Shelley: “Sinds ons elfde. Nu is dat toch al vijftien jaar. Och, ’t is een jubileum, inderdaad! We zijn het zo gewend.”

Jullie hebben een nieuwe single ‘Veel Te Snel’. Gaat die song over de snelheid waarmee het leven passeert?

Lisa: “Dit liedje gaat over een eerste liefde, over een liefde op het eerste gezicht. Dan denk je: ik doe het rustig aan, maar dan doe je het toch sneller dan verwacht. Ik hoop dat veel mensen dat gevoel kennen.”

Amy: “Wat liefde met je doet hé!”

Is het een song in hetzelfde genre zoals jullie vorige nummers?

Amy: “Het is meer pop, meer een disco vibe, je kan er lekker op dansen. Sinds de coronatijd zijn we ook in ’t Nederlands gaan schrijven. Dat is een andere hoek waarin we zijn ingeslagen. Het is niet belangrijk of we nu in het Engels of in het Nederlands zingen. Ik denk dat we verder de Nederlandstalige weg zullen bewandelen en dus Nederlands schrijven.”

Lisa: “We blijven het Engels combineren. Het is vooral hoe goed de liedjes zijn die we krijgen of die we zelf schrijven. We kregen voorheen ook veel liedjes aangeleverd van schrijvers uit het buitenland. Dat klinkt wel mooi, we zien wel. Maar in de toekomst scoren we hopelijk internationaal. Daar hoort België ook bij hé.”

De drie zussen van de groep OG3NE. © PADI/Daniël

Jullie groepsnaam is niet zo gemakkelijk uit te spreken. Hoe is die tot stand gekomen?

Lisa: “O is de bloedgroep van onze moeder. Gen is Engels voor de genen die we delen. Omdat we met z’n drieën zijn hebben we daar een 3 van gemaakt. De Nederlanders spreken het goed uit hoor. Ik denk dat je het één keer goed moet horen uitspreken en dat het dan wel oke is.”

Ik vernam jullie muzikaal palmares. Dat klinkt al heel mooi.

Shelley: “We zijn er trots op. Er zijn redelijk wat uitschieters omdat het telkens met een periode in ons leven te maken heeft. ‘The Voice of Holland’, meedoen aan het Eurovisiesongfestival of een theatertournee van 100 shows, waar we ook nog een Award voor in ontvangst mochten nemen. Dat zijn zalige momenten.”

En wie mag er dan deze Awards houden, want meestal krijgen jullie toch maar één?

Lisa (lacht): “We krijgen ééntje uitgereikt, maar nadien komen er meestal nog twee, zodat we niet moeten vechten voor één Award.”

Op welke basis ontstaan jullie liedjes en wat is jullie inbreng in de songs?

Amy: “Dat is veel veranderd sinds vorig jaar. Daarvoor kregen we het aangeleverd en daar maakten we met zangpartijen ons eigen ding van. Sinds vorig jaar schrijven we zelf. Vorig jaar kwam het nieuwe liedje ‘Veel Te Snel’ tot stand door Shelley en haar vriend.”

Shelley: “Inderdaad, die song schreef ik samen met mijn vriend. Hij is muzikant. Het is leuk om onder hetzelfde dak te wonen en aan hetzelfde te kunnen werken. Toen lied ik dat aan de zussen horen. Ze vonden het tof en samen werkten we het af.”

Lisa: “De ene komt eens af met een leuk idee, dan de andere. Dat is zo zalig. We doen dat nog niet zolang op die manier, maar het is wel veel leuker.”

Shelley: “We merken dat het tof is om zelf te schrijven en te ontwikkelen. Dat is heel tof. Dat gaan we dus nog meer doen.”

Hoe belangrijk is het Eurovisiesongfestival voor jullie geweest? Was dat vooral belangrijk voor extra populariteit?

Lisa: “Met dat Eurovisiesongfestival bereikten we in Nederland een hoogtepunt qua populariteit, want iedereen begon ons te kennen.”

Shelley: “Het is een bekroning voor ons vele werk dat we al deden. Er was ook interesse uit andere landen, die we nog niet hebben benut. De kans dat onze Belgische fans ons leerden kennen via het Eurovisiesongfestival is natuurlijk ook groot. Dat helpt zeker en vast.”

Waarom willen jullie nu doorbreken in ons land? Omdat wij lieve mensen zijn?

Lisa: “Maar natuurlijk! We kregen wel eens die vraag. Op social media krijgen we ook veel reacties van Belgische mensen. Sommigen komen ook naar onze shows in Nederland, maar het is niet voor iedereen evident om zover te rijden om een show van ons bij te wonen.”

Amy: “In die voorbije jaren zijn we toch eens twee volledige dagen in België verbleven, puur voor muziek. Dat was altijd ontzettend leuk, dat smaakt naar meer.”

Shelley: “We werden hier altijd heel goed ontvangen.”

Hoe goed kennen jullie onze Belgische artiesten en dan vooral qua muziek?

Lisa: “We kennen vooral de commerciële artiesten, die in Nederland worden gedraaid, zoals Metejoor, Milow, Stromae, Pommelien…Nu zie ik ook Camille verschijnen, dit pas sinds kort.”

Wat zijn jullie plannen voor de komende maanden?

Shelley: “We hebben een tour ‘Samen Uit, Samen Thuis’, volledig Nederlandstalig. Die is bijna klaar. Met die nieuwe tour – ook met Engelse songs – doen we nog meerdere shows. In de komende zomer doen we festivals en in het najaar komt er wellicht een vervolg op die ‘Samen Uit, Samen Thuis’-tour. Of we daarmee naar België komen, dat staat nog niet vast. Zitten de mensen hierop te wachten?”

Ken je de provincie West-Vlaanderen of wat ken je in Vlaanderen?

Lisa: “Och, Gent, Brussel, Antwerpen… En ook Brugge, dat ligt dichterbij vanuit het zuiden van Nederland. Ooit had ik een relatie met een Belg uit de omgeving van Hasselt.”

Persoonlijk herinner ik mij dat ik een viertal jaren geleden een interview met jullie deed aan het Q-Beach House op het strand van Oostende. Er was heel veel wind, want we hebben achter een strandhuisje geschuild om dat interview af te nemen.

Amy: “Dàt weet ik nog. En om te zingen stonden we toen op een dak van dat gebouw. Ongelofelijk, het waaide heel hard, maar ’t was heel gezellig.”

Komen jullie naar bijvoorbeeld Tien-om-te-Zien in Vlaanderen?

Lisa: “We willen wel zoiets doen, maar zij moeten ons ook willen hé (lacht). Als we worden gevraagd, dan zeggen we ja.”

Willen jullie in de komende vijf jaar nog iets realiseren, naast een gesprek met ons?

Shelley (lacht): “Dat staat zeker bovenaan ons lijstje, maar een concert in Vlaanderen zou ik ook gaaf vinden hoor.”

Lisa: “Ik zou het heel leuk vinden om met mijn zussen een Europese tour te doen. Dat zou zo super leuk zijn, maar we moeten daarvoor vooral kijken of die hele onderneming gerealiseerd kan worden.” (PADI)

De single ‘Veel Te Snel’ is te downloaden via alle grote streamingplatforms.