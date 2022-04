Lindsay, Yves Segers, Sasha Rosen én De Romeo’s warmden in een go-cart de zeedijk op voor Het Schlagerfestival in Middelkerke

Het was een opmerkelijk zicht: De Romeo’s, Lindsay, Sasha Rosen en Yves Segers die samen met de burgemeester Jean-Marie De Decker in een go-cart rondreden op de zeedijk van Middelkerke. Aanleiding voor deze gebeurtenis, die de aandacht trok van heel wat passanten en toeristen, is de tweede Zomereditie van Het Schlagerfestival. Die vindt op zaterdag 16 juli 2022 plaats in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke, waar naast de go-cart artiesten ook Christoff, Laura Lynn, Johan Veugelers, Bart Kaëll en Swoop aanwezig zijn. “Bij ons is iedereen welkom. Wij zijn een familiebadplaats en wat hoort er bij het strand? Leute en dus ook Schlagerleute”, zei burgemeester De Decker enthousiast.

Op zaterdag 16 juli 2022 kan je terecht in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke voor de tweede editie van Het Schlagerfestival Zomereditie. Net zoals in Hasselt, waar de moeder van alle schlagerfestivals de voorbije 15 edities uitgroeide tot een vaste waarde én het grootste qua publieke belangstelling in het genre, is de sfeer aan zee eveneens uitmuntend. Lindsay (‘Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat’, ‘Ik lig nog steeds van jou te dromen’), die er vorig jaar ook al bij was, kijkt er net als haar collega’s nu al naar uit: “Ik ben blij dat we terug op het podium kunnen staan en dit is echt één van de tofste evenementen van komende zomer. Het is uitstekend georganiseerd. In tegenstelling tot vorig jaar, moet het publiek deze keer niet op de stoelen blijven zitten, maar kan er onbeperkt, zonder maatregelen en veilig plezier worden gemaakt en gefeest. Iedereen die zin heeft, kan eens goed uit de bol gaan.”

Aan vrouwelijke artiesten dit jaar geen gebrek, want naast Lindsay zijn ook Schlagerkoningin Laura Lynn (‘Je hebt me 1000 maal belogen’) en Sasha Rosen present. Samen met Davy Gilles debuteert Sasha met Sasha & Davy (‘Mamma Maria’, ‘Radio’), iets waar ze nu al zin in heeft: “We stonden al in Hasselt op het grote Schlagerfestival-podium en dat was superleuk. Uiteraard wordt het ook aan zee een stevig feestje. Het dak van de Proximus Pop-Up Arena gaat er zeker af. Spreekwoordelijk dan hé (lacht). De artiesten, maar ook het publiek vindt het ongetwijfeld weer geweldig om er samen één waanzinnig groot feest van te maken.”

En natuurlijk werd er een ritje gereden. © PADI/Obi

Als sfeermaker Yves Segers (‘Waar zijn die handjes?’, ‘Café De Zwaan’) te gast is op Het Schlagerfestival, zorgt hij steevast voor een opvallende outfit. “Mijn speciale pakken spaar ik een beetje op voor volgend jaar in Hasselt”, begint hij het gesprek. “Zeker omdat het dan de Glitter & Glamour-editie is en daar hoort sowieso iets feestelijks bij. Wat 16 juli betreft, overweeg ik sterk om in mijn zwembroek te komen (lacht). Geef toe, dat zou nogal opvallen hé”, zegt hij breed glimlachend.

Naast vaste waarden De Romeo’s (‘Viva De Romeo’s’, ‘We gaan weer feesten’), Christoff (‘Sweet Caroline’, ‘Zeven Zonden’), Bart Kaëll (‘Zeil je voor het eerst’, ‘De Marie-Louise’) en de partyband Swoop (‘Doe de Swoop’, ‘Country Roads’), maakt de Aarschotse zanger-accordeonist Johan Veugelers dit jaar zijn debuut. De mannelijke helft van het voormalige, legendarische accordeon-duo The Sunsets, scoorde inmiddels solo met o.a. ‘Ruitenwisser’ en ‘Doe de helikopter’.

Ook Sasha & Davy Gilles treden op tijdens de zomereditie van Het Schlagerfestival. Davy zelfs twee keren, want ook De Romeo’s zijn van de partij. © PADI/Obi

“Als we kijken naar de bezoekers van vorig jaar, dan merken we dat we niet alleen mensen uit de West-Vlaamse regio aantrekken, maar ook uit de rest van Vlaanderen. De Zomereditie van Het Schlagerfestival is voor wie in de buurt woont een ideale gelegenheid om te kunnen meegenieten van de unieke, grootse sfeer die Het Schlagerfestival uitademt”, zegt Friedl Teirlinck namens de organisatie. “Voor ons zijn de zomermaanden een ontzettend drukke periode. Het is dus fantastisch dat we zo’n event bij ons te gast hebben. Wij zijn een familiebadplaats, met in de zomer 80.000 mensen per dag én waarvan 20.000 bij ons hun vaste tweede verblijfplaats hebben. Hoe meer vertier, hoe meer leute en dan past dit perfect in het plaatje”, voegt burgemeester Jean-Marie De Decker van Middelkerke er nog aan toe. (PADI)

Het Schlagerfestival Zomereditie vindt plaats op zaterdag 16 juli 2022 in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke, met vanaf 20u00 optredens van De Romeo’s, Lindsay, Laura Lynn, Johan Veugelers, Sasha & Davy, Swoop, Bart Kaëll, Yves Segers en Christoff. Tickets, vanaf 35 euro, inclusief reservatiefee: www.schlagerfestivalzomer.be