Lindsay verrast met nieuwe popsingle ‘Alles Geprobeerd’

Vier jaar na ‘Kleine prinses’ – het liedje dat ze uitbracht naar aanleiding van de geboorte van haar dochter Lisa-Marie – pakt Lindsay uit met een gloednieuwe Nederlandstalige popsingle ‘Alles Geprobeerd’. Het originele nummer is van Chris Silos, Gregor Hamilton en songwriter-producer Marcel Fisser, die het in zijn studio opnam met de muzikanten waarmee hij samenwerkt voor het populaire Nederlandse muziekprogramma ‘Beste Zangers’.

Eindelijk ben je weer terug met een nieuwe solosingle ‘Alles Geprobeerd’. Wie schreef het nummer?

Lindsay: “Ja, en ik ben heel blij. Het nummer is geschreven en geproduceerd door Marcel Fisser gekend van de Nederlandse artiesten. Hij doet ook ‘De Beste Zangers’. Hij is een steengoede muzikant. Hijzelf kwam met deze song naar mij met de vraag of deze song iets was voor mij. We waren een beetje opzoek naar een liedje dat toegankelijk was voor de radio’s. Het is uiteindelijk ook lang geleden dat ik iets uitbracht door corona, want tijdens die periode heb ik niets gedaan.”

Waarover gaat de song?

Lindsay: “Over een liefde die verdwijnt. Het is niet autobiografisch. Iedereen vindt zich hierin. Het komt bij iedereen voor. Het werkt niet meer samen, maar je voelt nog altijd iets voor elkaar. Tot dat je iemand anders leert kennen.”

Jouw laatste single ‘Kleine Prinses’ dateert van vier jaar geleden. Tussendoor heb je wel heel wat duetten uitgebracht met Bart en Lisa, en met Sasha en Lisa. Hoe kijk je daar op terug?

Lindsay: “Ik vond dat supertof om met collega’s op het podium te staan en nummers uit te brengen. Ik moet wel altijd een klik hebben met de mensen met wie ik zing. Ik moet daar iets mee voelen. Met Lisa Del Bo en Sasha heb ik echt een heel goede band Ik hoop het nog eens te kunnen doen.”

Lindsay kijkt nu al aan naar een drukke zomer. © PADI/Daniël

Heb je het podium en het publiek de voorbije maanden gemist?

Lindsay: “Op zich ben je bezig en zit je op die rollercoaster en ga je vooruit. Op het moment dat het stil stond, was ik in paniek. Ik heb toen samen gezeten met mijn team om te brainstormen wat we tijdens corona gingen doen, want het bleef maar duren. We kwamen tot de conclusie dat het eigenlijk niet slecht was om even een pauze te nemen. Op dat moment waren er niet veel promotiemogelijkheden en nagenoeg geen optredens. We hebben bewust gekozen voor een stilte. Ik heb niet echt het podium gemist maar meer de mensen ervoor, mijn fans. Ik heb echt wel het sociaal contact gemist.”

Wat maakt de optredens nu anders dan voor corona of is er geen verschil?

Lindsay: “Ik moet eerlijk zijn: mijn optredens zijn in aantal nog niet zoals het voor corona was, maar het gaat wel de goede kant uit. Vanaf mei is het weer lekker druk. Zelfs de maand juni – wat voor mij meestal een kalme periode is – is al goed ingeboekt. Ik krijg ook nog heel wat last-minute aanvragen. Maar om op jouw vraag te antwoorden: de mensen luisteren meer. Het gevoel om constant polonaise te doen of constant met de handen omhoog te zitten is er nog, maar anderzijds vinden ze het nu meer dan vroeger ook fijn om gewoon te kunnen zitten, luisteren en op die manier mee te genieten van mijn liedjes. Ook voor mij is dat een prettige, andere beleving en iets nieuws (lacht).”

Met ‘Alles Geprobeerd’ jouw nieuwe single, verras je Lindsay. Mag ik hem omschrijven als een popsong?

Lindsay: “Het is inderdaad een popsong, geen echt Lindsay-nummer. We kozen er eigenlijk zelf voor omdat we de radio’s wilden bereiken. We wilden muzikaal iets verbreden maar ik wou ook mijn fans niet verloochenen, want dat blijft belangrijk. Ik luister naar mijn fans wat ze willen. Het is belangrijk dat ik liedjes breng dat ze graag horen.”

Is de nieuwe single de voorbode van nog meer nieuwe muziek?

Lindsay: “Goh, we proberen altijd te moderniseren. Het is niet de bedoeling dat ik een nieuwe weg op ga, want wat ik doe, doe ik graag. Mijn liedjes wil ik in dezelfde lijn houden. We zitten in een tijd waarin we moeten meegaan met onze tijd.”

Is het een voorbode voor een nieuw album?

Lindsay: “Nee, daarvoor is het te vroeg. Ik denk dat we nu gewoon gaan teren op de singles en daarna zien we wel. Ik denk dat het belangrijker is van ons te focussen op singles.”

Lindsay komt nog steeds graag naar West-Vlaanderen?

Lindsay: “Bejoat wi!”

Heb je een drukke zomer voor de boeg of toch nog tijd genoeg tijd over om met jullie opgroeiende dochter Lisa-Marie te spelen?

Lindsay: “Daar maak ik tijd voor hoor. Ik heb wel al gezegd aan ons mama dat ze niet veel tijd zal hebben deze zomer, want ze gaat veel moeten babysitten. Maar dat is goed. Ik ben blij dat ik weer kan en mag zingen. Ik krijg ook weer heel veel aanvragen voor in het najaar. Dat geeft mij een heel goed gevoel, want dit hebben we nodig. We hebben weer vrijheid. Het wordt weer normaler, ook financieel want mijn zangcarrière is mijn beroep. Als dat stilligt na twee jaar niets te doen mag het echt weer op gang komen.”

Binnenkort sta je ook met Laura Lynn op haar jubileumfeest op zaterdag 30 april in Ardooie. Hoe goed ken je haar?

Lindsay: “Dat is een vriendin. Ze stuurde een berichtje met de vraag of ik wou afkomen. We sturen vaak iets naar elkaar, zelfs filmpjes over de kindjes. Neen, we zijn helemaal geen concurrenten.”

Wat mogen we jou deze zomer toewensen, buiten veel zon en mooi weer?

Lindsay: “Dat ik de draag mag oppikken van het normale leven. Ik heb wel genoten van de vrije tijd die ik met mijn dochter had, maar ik moet stilaan terug de balans vinden tussen werk en privé. Ik heb in die coronaperiode mijn dochter echt zien opgroeien, dat is tof.” (PADI)

De nieuwe single ‘Alles Geprobeerd’ is digitaal beschikbaar. Agenda en info: www.lindsay.be