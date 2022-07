Lindsay stond op het podium met een lach, maar moest ook een traan wegpinken

Voor zangeres Lindsay waren de twee voorbije schlageroptredens heel lastig. Niet omdat het heel warm was, wél omdat haar schoonvader Pierre Bloemen op dinsdag 12 juli was overleden. De begrafenis vond in intieme kring plaats op zaterdag. De avond ervoor en ook op zaterdagavond moest Lindsay optreden op ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ in Middelkerke.

Net als vorig jaar zijn we hier terug in Middelkerke, hoe voelt u zich?

Lindsay: “Net als vorig jaar: goed, want het was toen ook mooi weer. Alleen ‘s avonds was het dan erg koud, dat herinner ik mij nog. Toen had ik geen jas bij maar daar heb ik voor dit jaar lessen uit getrokken. Maar het is fijn om hier weer te staan. Het voelt een beetje als thuiskomen in deze plezante arena.”

Voor u persoonlijk is het wat minder leuk door het recente overlijden van uw schoonvader, net op dit moment.

Lindsay: “Inderdaad, zo zie je maar, de show must go on. Het is soms echt niet evident om die knop om te draaien, maar ik probeer er het beste van te maken. Mijn schoonvader zou het ook zo gewild hebben, hij heeft mij dit altijd gezegd.”

Heb je getwijfeld om hier vanavond te staan met morgen de begrafenis in het verschiet?

Lindsay: “Ja, ik heb zeker getwijfeld en dat heb ik met mijn man Kris overlegd, maar uiteindelijk is het mijn job. Voor morgen (zaterdag, padi) ben ik een beetje bang, want het zal zeer emotioneel zijn maar we moeten er door. Zo zou hij het ook gewild hebben, daar hou ik mij aan vast.”

Want is volgens jou uw mooiste schlagersong?

Lindsay: “’Bella Romantica’, dat lied werkt bijzonder goed in de zalen. Ik breng het ook graag, de mensen zingen het steeds zeer spontaan mee en daarom voel ik mij daar zeer goed bij.”

En van de andere artiesten hier aanwezig?

Lindsay: “Toen ik hier de repetitie meevolgde, dan kon ik heel veel liedjes mee zingen. ‘Ik schreeuw het van de daken’ of ‘Café de Zwaan’ zijn liedjes die je luidkeels meebrult. Dat zijn echte meezingers, dat vind ik tof. Dat hoeft perse geen temposong te zijn, een wals is ook leuk, dan zie je mij echt meedoen.”

Is het voor u een drukke zomer?

Lindsay: “Je hoort mij niet klagen. Het is nog niet wat het is geweest, want toen had ik meerdere optredens op een dag en dat is wel minder. Ik voel dat mensen niet zo veel meer organiseren, misschien is dat typisch aan dit jaar, laat ons hopen. Maar ik kan niet klagen, het is goed gevuld, het is soms puzzelen om een babysit te vinden.”

Heb je een druk najaar met nieuwe plannen of projecten?

Lindsay: “Het najaar is zeer druk met heel wat namiddag shows, dat zijn dingen die ik heel graag doe. Na het eind van deze zomer komt er een nieuwe single uit en van daaruit werken we weer verder. Met kerst of nieuwjaar mogen we misschien wel iets verwachten maar dat is nog niet duidelijk.” (PADI)

Het Schlagerfestival keert op 24/25/26 maart 2023 terug naar Trixxo Arena Hasselt voor de ‘Glitter & Glamour Editie’ en op 15 juli 2023 zakken de Schlagerartiesten voor een gloednieuwe Zomereditie terug af naar Middelkerke. Meer info en tickets via: https://www.schlagerfestival.be.