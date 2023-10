Linda Verhaeghen leerde Joe Harris kennen in Blankenberge, én vergeet ‘haar’ partner niet met een jaarlijkse hommage

Linda Verhaeghen woont in Hever-Boortmeerbeek. Toen Joe zijn vrouw Josée verliet, had hij een relatie met Chrissy, maar daarna werd hij verliefd op Linda. In 1994 gingen ze samenwonen. “In 1968 leerde ik Joe in een zaal in Blankenberge kennen. Ik was pas vijftien jaar. Het was Nicole Josy die mij aan hem voorstelde. Of het liefde was op ’t eerste gezicht? Bestaat dat al op de leeftijd van vijftien jaar? Maar toen ik hem méér hoorde en méér optredens volgde, was ik verkocht. Vele jaren later gingen we samenwonen.”

Joe Harris zag het levenslicht in Brugge, maar hij bleef altijd West-Vlaanderen heel trouw. Niet enkel door zijn optredens, maar ook door de band met Blankenberge. “Joe en ik hebben hier zoveel vakanties doorgebracht. We werden hier verbonden en hebben hier nog altijd ‘ons’ tweede verblijf. Zijn vaste stamcafé was Taverne Evergreen. De zaakvoerster, haar kleindochter en zelfs de vaste garçon Johny zijn hier aanwezig. We hadden ook zo’n hechte band met zijn favoriete restaurant Den Ouden Ambacht in Blankenberge, waar we nog de avond voor zijn overlijden present waren. De eigenaars sloten vandaag hun deuren om hier aanwezig te zijn. De fantastische kokkin maakt super scampi’s klaar én is zelfs vandaag jarig”, zegt Linda (70).

Linda, samen met Marijke, Josée en Xander. © PADI/Daniël

Enkele jaren na het overlijden van Joe begon Linda, samen met zijn boezemvriend Jo Met De Banjo, met een hommage aan de overleden zanger. “We nodigen altijd andere zangers uit, die zijn liedjes kennen. Het zijn vooral zangers, die hem hebben gekend of die met hem ooit samenwerkten. Normaal is dat altijd in onze regio, maar dit jaar zijn we hier nu in Blankenberge. Het zijn fans uit Oostende die instonden voor deze speciale ’Hommage 20/80’ én daar ben ik hen heel dankbaar voor. Joe werd geboren in West-Vlaanderen en had hier heel veel fans. Hij woonde weliswaar in Antwerpen, Limburg en Brabant, maar de meeste fans had hij toch in West-Vlaanderen. Ik vind het fijn voor die mensen dat er hier nu eens in deze provincie een hommage plaatsgrijpt. Op 2 juni 2024 heeft de volgende hommage plaats weliswaar weer in onze regio, namelijk in Kampenhout. Zin om erbij te zijn, dan kan je je nu al inschrijven via hilda.verhaeghen@telenet.be. ”

Linda Verhaeghen © PADI/Daniël

In 1994 gingen Linda en Joe samenwonen. “Of het een gemakkelijke man was? Eigenlijk wel, maar hij was ook heel gesloten. Je moest alles eruit trekken, maar ’t was wel een lieve man. Toen we samenwoonden, ging ik nog mee naar optredens maar dat lukte niet altijd, omdat ik in het onderwijs stond. Maar Joe bleef wél mijn idool. Ik vind het fijn dat de mensen nog aan Joe denken en dat we hem nog horen op de radio. Helaas draaien ze altijd ‘Drink Rode Wijn’. Dat is spijtig, maar hij had nog zoveel andere nummers. Ik vind tof dat hij met ‘Drink Rode Wijn’ wel blijft staan in de jaarlijkse Top 100. Een bewijs dat de vroegere fans blijven erop stemmen. Maar voor mezelf had hij ander bekende songs, zoals de Engelse songs ‘Home Isn’t Home Anymore’. Dat is mijn favoriet. Ik kende Joe in 1968. Toen zong hij vooral in het Engels. Het is pas daarna dat hij na ‘Eerst Zien En Daarna Geloven’ scoorde in het Nederlands en ook in zijn moedertaal bleef zingen. Toen volgden er nog veel Nederlandstalige hits.” (PADI)