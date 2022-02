Liliane Saint-Pierre ontving Carrière Award uit handen van Marijn Devalck in Zwevegem

Liliane Saint-Pierre werd verrast toen ze op bezoek was bij Entertainment Events in Zwevegem. Ze kreeg er immers een Carrière Award uit de handen van niemand minder dan Marijn Devalck.

Liliane werd in de bloemetjes gezet tijdens een drie uur durend eerbeton. Via een praatnamiddag met een select publiek werd haar carrière chronologisch voorgesteld. Vanaf het prille begin met haar hitsingle ‘We gotta stop’, haar samenwerkingen met Milo Decoster en Claude François, de Eurovisiesong-festival deelname met haar topper ‘Soldiers of Love’ tot haar recente album ‘Karma’. Ook enkele vergeten nummers en projecten uit haar bijna 60-jarige loopbaan passeerden de revue. Na afloop kreeg ze diverse geschenken, met als kers op de taart de handgemaakte Carrière Award. Een nog grotere verrassing voor Liliane was dat dit speciaal aandenken werd uitgereikt door niemand minder dan collega-artiest Marijn Devalck, waarmee ze geregeld op het podium staat tijdens hun ‘Compagnons de la Chanson’-optredens. Liliane vertrok huiswaarts met een glimlach op haar gezicht. Die namiddag in Zwevegem zal ze zeker en vast niet vlug vergeten. (PADI)