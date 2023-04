‘#LikeMe On Tour’ maakt op vrijdag 14 juli zomerse stop in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

De acteurs van het immens populaire televisieprogramma #LikeMe komen op vrijdag 14 juli opnieuw naar de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke voor een namiddag vol plezier. In het voorprogramma speelt de Ketnetband.

Het concert is één van de stops van de ‘#LikeMe On Tour’. De combinatie van een stevig voorprogramma door De KetnetBand gevolgd door een set van ruim een uur #LikeMe, staat garant voor dé perfecte familie-uitstap aan zee. De jeugdreeks #LikeMe ging in 2019 op antenne en is sindsdien zowel bij jonge als oudere televisiekijkers een weergaloos succes. Vooral muziekliefhebbers smaken #LikeMe. In de uitzendingen krijgen bekende Belgische en Nederlandse klassiekers een eigentijdse musical make-over. ‘Vlaanderen m’n Land’, ‘Soldiers of Love’ en ‘Laat Ons Een Bloem’ haalden zelfs de Top 10 van de Vlaamse Ultratop 50. Een feestje verzekerd! (PADI)

Info en tickets: www.popuparena.be