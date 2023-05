Lieven Scheire nam Brugge mee tijdens een wervelende rit over de mooie wereld van AI

Als geliefde Vlaamse comedian en televisiemaker met een passie voor wetenschap en technologie deelt Lieven graag zijn inzichten en meningen over de ontwikkelingen in deze fascinerende domeinen. Dit keer was het pittoreske Brugge aan de beurt, waar hij met zijn nieuwe theatershow genaamd ‘Artificiële Intelligentie’ (AI) het hele Vlaamse en Nederlandse publiek wilde laten kennismaken met deze vorm van technologie.

Artificiële intelligentie (AI) is een begrip dat vaak negatieve associaties oproept bij mensen, voornamelijk door onwetendheid. Lieven Scheire bedacht echter dat humor misschien wel de perfecte manier was om mensen op een toegankelijke manier kennis te laten maken met deze technologie. AI is namelijk een alledaagse software die we dagelijks gebruiken, zonder er vaak bij stil te staan. Denk maar aan het ontgrendelen van je iPhone met gezichtsherkenning, de snelheidsbeperkingen op je auto-navigatiesysteem of zelfs de automatische filter van je e-mail die spam detecteert. Al deze voorbeelden maken gebruik van AI. Lieven presenteerde een geweldige theatershow waarin hij de mensen meenam op een leerzame en vermakelijke reis langs de mogelijkheden en toekomstperspectieven die deze software ons biedt. Het was een avond vol verrassingen en inzichten, waarin het publiek leerde dat ze geen angst hoeven te hebben voor AI, maar juist moeten genieten van de vele voordelen die het met zich meebrengt. In een bomvol Concertgebouw in Brugge wist Lieven het publiek te overtuigen van de onbegrensde mogelijkheden van AI.

Lieven Scheire © Steven Dinneweth

Wat Lieven Scheire vooral zo bijzonder maakt, is zijn vermogen om complexe onderwerpen op een eenvoudige en begrijpelijke manier uit te leggen. Zijn theatershow is dan ook toegankelijk voor zowel techneuten als leken. Als je deze unieke ervaring niet wilt missen, is het zeker de moeite waard om zijn agenda in de gaten te houden voor de komende shows. Lieven Scheire neemt je graag mee op een avontuurlijke ontdekkingsreis door de wereld van AI, waarbij humor en kennis hand in hand gaan. (PADI & Mervyn)

Agenda: www.lievenscheire.be