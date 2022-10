Lieveling van ook het West-Vlaams publiek Snelle komt met ‘Tot Nu Toe( R)’ én zijn Lieve Jongens Band eveneens naar Depart in Kortrijk

Zondagavond 20 november 2022 moeten de fans van Snelle (‘Reünie’, ‘Blijven Slapen’) aanstippen in hun agenda, want dan komt de muzikale lieveling van zovelen vanuit Nederland voor een optreden naar Event Hall Depart in Kortrijk. Het wordt een heel speciaal optreden. Niet enkel zijn Lieve Jongens Band is erbij, maar hij brengt die avond ook…nieuwe liedjes. Welkom op de ‘Tot Nu Toe( R)’, die in Vlaanderen enkel halt houdt in Hasselt, Antwerpen én Kortrijk.

Snelle was voor allerlei promo enkele dagen in Vlaanderen. Wij reden naar het Vander Valk Hotel in Mechelen, waar we een babbel konden slaan met een heel ontspannen Snelle. In de voorbije jaren zaten we al vaak bij Snelle voor een interview en dat is dus positief, want er is tussen ons al een klik, een band en dus vertelt een artiest dan wel eens iets meer dan tegen anderen.

Tijdens de voorbije zomermaanden zagen we elkaar regelmatig in Vlaanderen. Hoe blik jij terug op de voorbije zomer? Ongetwijfeld leuk van hier zoveel keren te worden gevraagd, met dank ook aan Metejoor en jullie hit ‘Kijk Ons Nou’.

Snelle: “Het was een fantastische zomer. Enerzijds door het mooie weer, anderzijds omdat ik nog nooit met m’n band zo’n mooie zomer meemaakte in Nederland én België, zo’n mooie shows. Overal waar we stonden, alles was veel te gek. Alle omstandigheden waren super. Ik was vaak bij Joris (Metejoor, padi), ik heb ervan genoten, en ik sliep vaak in Vlaanderen. Het was inderdaad ook heel druk, maar op een leuke manier. Er zijn dingen die energie kosten, maar de shows kosten mij geen energie omdat je dan vol adrenaline zit en zo druk bent op een positieve manier. Ik was een hele zomer lang enkel maar met positieve energie bezig.”

Er werd gefluisterd dat de Zomerhit-Trofee 2022 voor ‘Metejoor & Snelle’ zou zijn. Was je nadien een beetje ontgoocheld, want Margriet Hermans ging met deze trofee ‘lopen’?

Snelle: “Ik vond het prachtig dat Margriet Hermans met die trofee vertrok. Zij is ook een icoon. Ik vond het niet belangrijk wie ermee naar huis ging. Ik vind het zelfs niet belangrijk wie er won. Ook Metejoor en ik kregen de kans om ons liedje meermaals op de nationale tv te mogen spelen. Ik vond het persoonlijk zo mooi dat zij won. Het is super dat de ‘oude generatie’ nog zoiets kon winnen. Ik zou willen dat ook ik op m’n oude dag met een trofee naar huis kan vertrekken.”

Snelle ziet de toekomst rooskleurig in, met heel wat nieuwe muziek. © PADI/OBI

Je kwam al zo vaak naar Vlaanderen. Voel jij je hier al een beetje thuis?

Snelle: “Ik zou hier bijna een huis moeten hebben. Als ik een tweede land moet kiezen, dan is het België. We zijn hier op pad en ik begin de weg te kennen. Mijn chauffeur legt de navigatie aan, maar ik zeg al: neen, ik ken die weg. Je moet naar hier of daar rijden. We leggen dus veel minder de navigatie aan als we in Brussel of Antwerpen rijden. Een duidelijk bewijs dat we er vaak komen. Een bewijs dat we ons hier thuis voelen.”

Je bent ondertussen 27, maar je hebt wel al keihard gewerkt. Heb je, vind je zelf, ook voldoende genoten van het succes dat je te beurt is gevallen?

Snelle: “Ik geniet nog altijd. Ik werk met heel leuke mensen om mij heen. Ooit maakte ik een periode mee dat het minder leuk was, maar ik leerde om dingen minder serieus te nemen en vooral plezier te maken. We leven in een bizar gezegend bestaan. We mogen doen wat we leuk vinden. Muziek maken. Ik kom met heel fijne mensen in contact, ik mag de hele wereld zien of toch Nederland en België, een deel van de wereld (lacht). Daar kan ik echt waar van genieten.”

De balans moet in evenwicht hangen, dat heb je zelf ook ervaren. Wat doe jij om je werk en privé in balans te houden?

Snelle: “Ik word er een saaie kerel van. Ben ik thuis, dan zoek ik de rust op en soms schrik ik hoe saai ik word. Dan ga ik wandelen of ik lees een boek. Ik heb een prachtige tuin en dan kan ik daarin één uur zitten en voor mij kijken. Volgens mij is rust vinden ook een manier om daarna creatief te worden. Er gaat ook veel van mijn vrije tijd naar m’n studio. Dan zit ik daar, creatief zijn, zonder dat ik op dat moment iets moet opnemen. Wat ik het leukste vind? Muziek maken of optreden. Een paar optredens wil ik niet missen, maar als ik echt moet kiezen dan ga ik voor de studio en daar iets kunnen maken. Niet met enige druk op m’n schouders, maar gewoon iets nieuws maken. Dan kan het ook per ongeluk eens lukken. Wanneer je iets moois aan het maken bent in de studio en iedereen vindt dat het super is… zalig toch!”

Hoe leuk is het om met De Lieve Jongens Band op het podium te staan?

Snelle: “Ik deed altijd tape-shows met een DJ, maar nu wordt het menselijker, muzikaal, dynamisch. Ik kan met zes mensen tegelijk dingen doen. We toeren met een eigen lichtset, enz. We brengen meer een show, dan ik die een paar liedjes zing. Dat is het allerleukste wat er is. De band zelf is een beetje een bij elkaar geraapt ding. Met de gitarist deed ik songwriting mee. De drummer kwam via de boeker, die dan weer een toetsenist kende, enz. Het was spannend of het zou klikken. ’t Begon zakelijk, maar nu is het een leuke groep geworden. Vanaf minuut één gaf het wel iets magisch. De bandleden zijn mijn leeftijd tot een beetje ouder.”

Er komt een nieuwe clubtour aan. Wat mogen we daarvan verwachten?

Snelle: “De clubtour heet ‘Tot Nu Toe( R)’. We hadden de Lotto Arena, maar nu spelen we een show die we enkel deze tour spelen. We hadden een beetje gebrek aan creativiteit toen we de titel bedachten, maar we gaan ook liedjes spelen toen we vijftien of zestien jaar waren, aangevuld met onze hits. Een echte mengelmoes van liedjes, maar we spelen ook nieuwe muziek die nog niet uit is (lacht). Wanneer? Vaak komt zo’n liedje na zo’n tour uit. We gaan even kijken hoe die liedjes in de smaak vallen. We gaan twee of drie nieuwe liedjes spelen. Dan weten we na enkele shows welk liedje het meest in de smaak valt. Enkele weken later kan dan die song uitkomen.”

Snelle was enkele dagen in Vlaanderen om allerlei promo te voeren. © PADI/OBI

Op zondag 20 november 2022 sta je met jouw Lieve Jongens Band in Depart/Kortrijk. Hoe bijzonder is West-Vlaanderen voor jou? Je leerde wellicht onze provincie béter kennen door bijvoorbeeld’ Tien-om-te-Zien’ én ‘Zomerhit’ aan onze Vlaamse kust.

Snelle: “Ik heb het hier echt naar m’n zin, maar ik ben hier nog nooit op tournee geweest. Ik deed eens één show. Ik wil méér plekken in een land zien. Ik weet nog niet hoe verschillend mensen hier zijn. Ik wil dat ontdekken.”

Kwam je al eens naar Kortrijk?

Snelle: “Neen, onbekend! We staan ook met die tour in Hasselt, Antwerpen én één keer in Kortrijk. Een nieuwe zaal, nieuwe indruk, nieuwe mensen, nieuwe energie en een nieuwe show. We zijn nu volop daarvoor aan het repeteren. Je speelt een hele zomer. Je kan dan een song anders brengen. Als mensen je op een festival zien optreden, dan willen ze in dat uur vooral de hits horen. Nu hebben we de tijd en kunnen we eens bij manier van spreken experimenteren met een nummer en het dus anders brengen. En op die manier duidelijk maken aan de fans dat een bepaalde song ook op een andere manier gebracht kan worden, terwijl dat liedje ook mooi blijft. Er zit een stukje verdieping in. Hoe zijn de songs ontstaan? Je kan meer vertellen, meer laten horen. Van die extra ruimte maken we gebruik om iets moois te maken.”

Wat brengt de rest van 2022 nog, buiten de clubtournee?

Snelle: “Eerst doen we deze clubtour. Ik ben ook al bezig om na deze tour met nieuwe muziek te komen die nog beter, nog volwassener, nog sterker, nog beter geproduceerd zal worden. Andere muziek? Euh, ik denk wat voor muziek ik ook maak: het blijf àltijd pop. Op een gegeven moment ging ik schrijven in Berlijn waar techno in is. Ik zal geen techno maken, maar toen maakten we voor de grap eens een techno-nummer. Dat klinkt ook pop, ongeacht wat we maken rock, techno of house. Op één of andere manier werken we met de mensen die het pop laten klinken. Ik denk dat het dus nog altijd een popalbum zal worden, maar wél in de breedte. Dat zal interessant worden.”

Kreeg je na uw duet met Metejoor ook nog aanvragen van Vlaamse artiesten om een duet uit te brengen?

Snelle: “Neen, niet concreet. Dat is een saaie reactie, maar het is zo. Maar het duet met Metejoor was ook niet gepland. We zaten in de studio, maakten een leuk liedje en brachten die song uit. Dat is mijn enige manier van samenwerkingen: je moet iemand ontmoeten, het moet klikken.”

En nog nieuws voor 2023?

Snelle: “Eerst die clubtour, alles draait om muziek. Ik ben supergelukkig in de studio. Als de muziek er is, kan je dan errond plannen maken. Ik ben heel creatief… door de rust. Tijd maken om in de tuin te zitten. Als je nergens moet aan denken, is er ruimte in je hersenen om met iets anders bezig te zijn.” (PADI)

Zondag 20 november om 19.30 uur in Event Hall Depart, Nelson Mandelaplein 18 in Kortrijk. Tickets: 32,50 euro. Info: www.clubtoursnelle.be