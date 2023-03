Liesbeth Roose – afkomstig uit Tielt – speelt de hoofdrol in de musical ‘Marie-Antoinette’ in Torhout: “Dit zal voor mij één grote ontdekking worden”

Liesbeth Roose – afkomstig uit Tielt – pakt in het groots musicalspektakel ‘Marie-Antoinette’ van Historalia haar eerste titelrol én wordt ‘Marie-Antoinette. Vanaf september 2023 kan je deze musical zien op en rond de slotgracht van het prachtige Kasteel van Wijnendale. Ook groot nieuws is dat musicalicoon Linda Lepomme 25 jaar na haar laatste productie terug op de planken staat.

Tijdens het persmoment straalde Liesbeth Roose en terecht, want deze actrice nam in ’t verleden al aan verschillende producties deel maar uiteindelijk wordt ze nu beloond voor haar inzet en mag ze nu zelf de hoofdrol vertolken of het gezicht zijn van ‘Marie-Antoinette’. “In 2014 werd deze productie al eens opgevoerd in Westerlo, maar toen zag ik dat stuk niet. Alles is nu nieuw voor mij. Dit zal voor mij een grote ontdekking worden, maar ik hoop dat deze musical mooi in zijn plooi valt”, vertelt Liesbeth net voor de persconferentie. “Voor mezelf is deze titelrol heel spannend. De vorige keer speelde Ann Van den Broeck deze rol, nu moet ik dat doen. Ik hoop dat ik aan hun verwachtingen kan voldoen. Ik mag nu wel eens voor het thuisfront spelen, want ik ben afkomstig van Tielt. Eindelijk mag ik eens optreden in mijn eigen provincie West-Vlaanderen. Mijn ouders wonen nog in Tielt, mijn grootouders in Ardooie.”

Liesbeth (30) speelde al mee in o.a. ‘1830’, ‘Beauty and the Beast’, ‘Blood Brothers’, ’40-45’, ‘Daens’, ‘The Sound of Music’, ‘Charlie and the Chocolate Factory’… Vanaf komende zondag tot eind mei staat ze ook op het podium in ‘Red Star Line’ van Studio 100. “Ook ‘Marie-Antoinette’ is een groot spektakelstuk, maar ik ben dat wel al gewoon”, vertelt Liesbeth verder. “Ik stond al op het podium van diverse grootse producties van Studio 100 in Puurs. Ik deed ook mee in ‘1830 met alles erop en eraan. Dat was inderdaad ook een totaalspektakel met paarden en koetsen. Ik ken het reilen en zeilen van die musicalwereld een beetje. Voor ‘Marie-Antoinette’ deed ik natuurlijk ook enkele keren auditie. Het wordt een openluchtmusical met een grote moeilijkheidsgraad. Deze productie is ook de eerste die ik zelf doe qua rol. Maar ’t wordt wel leuk”, knipoogt Liesbeth, die opgroeide met muziek. “Mijn papa heeft mij dat met de paplepel ingegeven. Ik ben door die microbe als heel jong gebeten. Ik denk dat ik nog maar zeven jaar was toen ik als wist wat ik later wilde worden. Als klein meisje was ik gefascineerd door musical en nu mag ik dat doen. Ik voel die spanning al stijgen. Vanavond is het al spannend op dat persmoment, maar we hebben nog een lange weg af te leggen…”

De kasteelheer (links), de producent (derde van rechts) en enkele notabelen uit Torhout. © PADI/Daniël

Met musical- en theatericoon Linda Lepomme die in de huid zal kruipen van keizerin Maria Theresia, de moeder van Marie-Antoinette, mogen we spreken van een zeer opmerkelijke comeback. 25 jaar nadat ze in première ging met ‘The King and I’ (1998), waarin ze de vrouwelijke hoofdrol speelde, keert Linda Lepomme in ‘Marie-Antoinette’ terug op de musicalplanken. Linda nam in 1985 voor ons land deel aan het Eurovisiesongfestival en begon in datzelfde jaar aan een gelauwerde carrière bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Ze speelde mee in de legendarische tv-serie ‘De Paradijsvogels’, films als ‘Zware Jongens’ en ‘Pauline en Paulette’, was jurylid in het VTM-programma ‘Op zoek naar Maria’ en heeft tijdens haar carrière heel wat musicalacteurs onder haar vleugels gehad als artistiek leider van de musicaltheateropleiding van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Kortom, een echt monument in het musicallandschap in de Lage Landen.

De West-Vlaamse kids met boven.: Fran Desmet, Nora & Flor Pintelon, Nooni Merchiers, Minne Beeusaert. Onderaan: Emilia & Mauro Degroote. © PADI/Daniël

Ook West-Vlaamse kids zijn van de partij. Broer en zus Mauro (12) en Emilia (10) Degroote uit Deerlijk mogen als zoon en dochter van Marie-Antoinette ook als broer en zus het podium op. Hetzelfde geldt voor Nora (10) en Flor (14) Pintelon uit Harelbeke. Flor speelt ‘den Dabber’ en Nora zijn jongere zusje. De kinderhoofdrol ‘Charlotte’ zal afwisselend gespeeld worden door de 12-jarige Nooni Merchiers uit Vlissegem (De Haan) en Minne Beeusaert (10) uit Olsene. De 11-jarige Fran Desmet uit Ingooigem wist ook een rol als één van de dochters van Marie-Antoinette te bemachtigen. (PADI)

Tickets & info: historalia.be/marie-antoinette