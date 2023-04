Level Six blaast iedereen omver tijdens jubileumshow in Lint, en staat vrijdagavond 21 april in Koekelare

Was jij er niet bij tijdens de jubileumshow van Level Six in de AED Studios in Lint? Neen! Dat is dan pech, maar niet getreurd, want op vrijdag 21 april staat Level Six ook nog in Loods 13 in Koekelare.

Level Six vierde hun 10-jarig bestaan met een waanzinnige, uitverkochte Birthday Bash in Lint. De partyband van frontman Jo Hens en frontvrouw Lisa Michels raasde als een driftige orkaan door de AED Studios en blies de ruim 2.000 feestvierders zonder enige schaamte omver met hun nieuwe liveshow ‘Coming Home’.

De leukste partyhits en meezingers werden schijnbaar moeiteloos gecombineerd met de vetste rock- en dance anthems in een ruim 90 minuten durend feestorgasme. Voor een zeer verrassende extra icing on the birthday cake zorgden ex-frontvrouwen Esther Sels, Laura Tesoro en Katerine Avgoustakis, die voor de gelegenheid nog een keertje het podium deelden met de band tijdens de nummers ‘I Kissed a Girl’ en ’Survivor’ .

Ook in 2023 staat Level Six weer garant voor ongeziene ambiance. Met de nieuwe show ‘Coming Home’ onder de arm, wacht er alleszins opnieuw een ontzettend drukke festivalzomer met o.a. Marktrock Poperinge, Boerenrock, AB Bierfeesten Oudenaarde, Weerdse Bierfeesten, Arendonk Zingt,… Check levelsixmusic.be voor de lijst die de komende weken nog fors zal aangevuld worden. (PADI)

Op vrijdag 21 april treedt Level Six op in Loods 13, Atlasstraat 13 in Koekelare. https://www.ticketwinkel.be/Event/Details/loods-13 – Facebook ➤www.facebook.com/levelsixmusic – Instagram ➤ www.instagram.com/levelsixmusic –

TikTok ➤ @levelsixmusic