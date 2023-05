Les Misérables zoekt jong talent van minstens 7 jaar

Dit najaar komt de succesmusical Les Misérables na meer dan 25 jaar terug naar Vlaanderen. Het gaat om Cameron Mackintosh’s spectaculaire, eigentijdse versie van Boublil en Schönbergs Les Misérables. Naast de volwassen cast is Studio 100 op zoek naar kinderen om de rollen van Gavroche, kleine Cosette en kleine Eponine in te vullen. Daarom worden er binnenkort audities georganiseerd. In de cast vinden we sterkhouders Jonas Van Geel, Ianthe Tavernier, Goele De Raedt en Nordin De Moor, die deze legendarische productie tot leven zullen brengen. De Vlaamse première is voorzien voor 15 oktober 2023 in Stadsschouwburg Antwerpen, nadien zal de voorstelling ook nog te zien zijn in Capitole Gent.

Les Misérables was 25 jaar geleden voor het eerst te zien in de Antwerpse Stadsschouwburg. Het was de eerste grote succesmusical in Vlaanderen en betekende de doorbraak van het genre bij het grote publiek. Een legendarisch, maar vooral enorm aangrijpend en tijdloos verhaal.

Studio 100 zoekt voor de musical Les Misérables diverse jonge acteurs voor de rollen van Gavroche, jonge Cosette en jonge Eponine. Het belangrijkste is dat de kinderen enthousiast zijn. Er worden kinderen gezocht die bij voorkeur kleiner zijn dan 1.40 meter en die op 1 oktober 2023 minstens 7 jaar oud zijn.

Ianthe Tavernier speelt Eponine: “Les Misérables was de eerste musical waar ik als kind ooit in meespeelde. vanaf dan wist ik het: dit wil ik later doen! Samen met heel wat andere kinderen, waaronder ook Jelle Cleymans, had ik de tijd van mijn leven en zette ik letterlijk mijn eerste stapjes op het toneel. Ik kan alle kinderen alleen maar aanmoedigen om hun kans te wagen en auditie te doen.”

© Studio 100

Voor de nieuwe Vlaamse productie werd een cast samengesteld met de beste namen uit de lage landen: een combinatie van sterke Nederlandse acteurs aangevuld met Vlaamse topnamen. Zo geeft Nordin De Moor in de Vlaamse versie gestalte aan inspecteur Javert en zien we Ianthe Tavernier als Eponine, die mag schitteren met het beklijvende solonummer “On my own” (Heel alleen). Jonas Van Geel en Goele De Raedt vormen samen de Thénardiers, een herbergierskoppel met een bedenkelijke reputatie. Ook de sterkhouders uit de Nederlandse productie blijven aan boord. Zo voert Milan van Waardenburg de hoofdcast aan als Jean Valjean en zien we Channah Hewitt terug als Fantine die eerder op de persvoorstelling al heel wat indruk maakte met haar beklijvende versie van “Mijn droom”. Voorts zullen ook Sem Gerritsma als Cosette, Michael Muyderman als haar geliefde Marius en Mark Roy Luykx als studentenleider Enjolras er bij zijn. (PADI)

Inschrijven kan via www.lesmiserables.live/casting – Tickets en data: www.lesmiserables.live