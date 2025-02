Lenteshow voor het goede doel in De L!nk in Sint-Eloois-Winkel met o.a. optredens van Danny Diëgo, Michael Lanzo én Laura Lynn

Op zaterdag 22 maart organiseert het feestcomité Charon Vanlerberghe, Viviane Vermaut en Filiep Maeckelbergh vanaf 19.30 uur een Lenteshow in zaal De L!nk, Dorpsplein 17 in Sint-Eloois-Winkel. Ook deze opbrengst gaat terug naar het goede doel.

“Wij organiseren samen met een team vrijwilligers, waaronder een aantal ‘Winkelnaren’, op regelmatige basis shownamiddagen en/of avonden. Met de opbrengst van deze shows verzorgen we ter plaatse in diverse woonzorgcentra een namiddagshow, waarop dan een artiest komt zingen en waarbij er koffie en taart aangeboden wordt aan de bewoners van het desbetreffende woonzorgcentrum. Met de opbrengst van onze show die we in 2024 in De L!nk te Sint-Eloois-Winkel organiseerden, konden we in 2024 de bewoners van WZC Rustenhove trakteren op 2 namiddagen vol ontspanning, vergezeld van koffie en taart. Dit met oprechte dank aan al onze sponsors alsook aan de burgemeester en schepenen van de gemeente Ledegem voor de steun.”

De nieuwe uitgave vindt plaats op zaterdag 22 maart. De deuren openen om 17.30 uur. De show start om 19.30 uur met optredens van Filip D’haeze, Aurèlie, Kythana, Danny Diëgo, Michael Lanzo en Laura Lynn. (PADI)

Eén kaart in voorverkoop kost 18 euro, aan de deur 25 euro. Vooraf storten kan op het rekeningnummer BE62 7330 2816 2261. Info 0474 99 52 33 (Viviane Vermaut)