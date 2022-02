Lenny & de Wespen brengt cd ‘Singles & Extra’s’ uit, met zelfs heel véél extra’s op nieuw jubileumalbum

Lennaert Maes van Lenny & de Wespen woont in Leuven, maar toch kan hij honderduit praten over zijn herinneringen aan West-Vlaanderen. Dat komt ook wel omdat er binnen de groep één West-Vlaming zit, namelijk Bert Huysentruyt uit Lendelede die niet enkel muzikant is, maar die ook heel creatief is en zelfs de videoclips opneemt.

Lenny & de Wespen lieten voor het eerst van zich horen in 2002 op het Interfacultair Songfestival in Leuven. Ze wonnen er de pubieksprijs, prijs beste eigen nummer en de beste opgelegde song. Een jaar later stonden ze te blinken in de finale van de Nekka-wedstrijd in Antwerpen. Nu 20 jaar later, staan ze er nog altijd. De groep is gegroeid in hun sound. Gedreven door zanger/songschrijver Lennaert Maes timmert de band verder aan hun Nederlandstalige liedjes om grote en kleine verhalen te vertellen. Steeds in hun eigen typische stijl, vol humor en tekstuele spitsvondigheden.

Hoe kwam het nieuwe verzamelalbum tot stand?

Lenny: “We bestaan 20 jaar. Dat is nu een mooie gelegenheid om met een compilatie uit te pakken, met alle singles die we doorheen de jaren hebben uitgebracht. Die 20 singles bij elkaar zetten was gemakkelijk, maar naar onze vaste fans toe moesten we iets meer bieden. De echte fans hebben immers al alles in hun bezit. Er staan ook twee nummers (‘Geen meter vooruit’ en ‘Zomer van ons leven’) op die nooit eerder op een plaat werden geplaatst. De drie laatste liedjes uit 2021 die ik schreef, zetten we er ook op met de band. Er staan eveneens twee live-tracks op. Kortom, heel wat extra materiaal erbij voor alle mensen die toch al onze vorige cd’s en singles in hun bezit hebben. Momenteel is een cd geen hip product meer. De mensen krijgen alles gratis online. Dat is wel leuk, dat Spotify een uitstalraam is voor de artiesten, maar voor een artiest komt er niets meer binnen. Als je een cd verkoopbaar wilt maken, moet je een mooi product afleveren, met een mooi boekje, mooie foto’s, enz. Het moet een meerwaarde zijn, zodat de mensen echt geïnteresseerd zijn om zoiets in huis te halen.”

Je familienaam is Maes. In West-Vlaanderen wonen er zoveel mensen met de familienaam Maes, maar jij bent geen West-Vlaming?

Lenny: “Neen, onze familienaam zit overal. ’t Is één van de meest populaire familienamen die er zijn. Ook in Limburg zitten er veel met de familienaam Maes, dichtbij de Maas waar onze naam vandaan komt. Binnen onze groep hebben we één West-Vlaming in onze rangen, namelijk Bert Huysentruyt, afkomstig uit Lendelede. Zijn inbreng in onze groep is niet te onderschatten. Het figuurlijk gewicht dat hij in de schaal ligt binnen de groep mag er wel zijn. Onze vorige cd heeft hij gemixt, gemasterd… Bert is heel open, wil alles leren kennen. Hij leert zelf iets aan en dat doet hij dan. Bert is een typische West-Vlaming, hij is heel ondernemend. Hij is nu bezig met fotografie, hij maakt onze videoclips. Hij maakt ook de lay-out. Dat is heel tof. Als we al onze kennis samenleggen, dan kunnen we zoveel zelf doen. Bert is niet enkel muzikant, acteur en vormgever, maar ook mixen en masteraar. Ik heb enorm veel respect voor zijn persoon.”

Sta je op de cd-hoes écht in het water?

Lenny: “Zes jaar geleden werden die foto’s genomen door Johan Jacobs van De Standaard. Hij kwam langs naar onze studio. Ik dacht van een foto te laten nemen in de studio met m’n gitaar, maar Johan vond dat we naar buiten moesten gaan. We kwamen aan een kasteel, ik vroeg of we daar wel binnen mochten, Johan knikte en wij trokken naar binnen en naar die vijver. Johan stelde voor van daarin te staan. Het was in november en ijskoud. Ik ben dan maar in m’n onderbroek in het dat vijvertje gestapt, met als resultaat een heel mooie fotosessie. Dat is de professionaliteit van de fotograaf.”

Uw edele delen zijn toch niet bevroren door die ene fotosessie in koud water?

Lenny (lacht hevig): “Ik heb die sindsdien nooit meer terug gezien. Maar die kunnen nog wel 20 jaar mee hoor…”

Is Bert er al bij sinds de start?

Lenny: “Neen, maar bij de start zat er wel een andere West-Vlaming bij, namelijk Jan Lensen uit Koksijde die heel veel betekende voor de eerste nummers zoals ‘Meneertje Neen’. Dat eerste radiosingletje werd qua melodie volledig door Jan gemaakt. Hij zocht altijd naar toffe dingen. Jan werd echter verliefd op een Duitse, verhuisde eerst naar Berlijn en woont nu in Leipzig. Ooit bezocht ik hem in Berlijn. Jan was een heel getalenteerd persoon in onze eerste periode, maar in onze tweede periode kwam West-Vlaming Bert dan erbij.”

Lenny sprak heel enthousiast over hun optredens op het Dranouter Festival. © PADI/Daniël

Bewaar je leuke herinneringen aan de provincie West-Vlaanderen?

Lenny: “Maar natuurlijk. Dranouter is hét topfestival voor mezelf én de groep. Ik kan folkmuziek heel goed smaken, terwijl we zelf geen folk brengen. Het aanbod aan Dranouter is echter verruimd. Mijn mooiste herinneringen aan festivals zijn de keren dat we in Dranouter speelden. Toen we in 2007 ons eerste full-album uitbrachten, mochten we op de derde dag om 12 uur ’s middags op de Club Stages spelen. Ik dacht dat er geen volk ging afkomen. Iedereen zal nog slapen in zijn tent, maar om 11.30 uur zaten er daar al honderden mensen in de tent die heel enthousiast waren. Dat blijft terugkeren op Dranouter. Die mensen zijn échte muziekfans en die geven zichzelf. Dat vind je ook terug bij een Hollands publiek. Iedereen zit in een positieve vibes en die geven altijd het beste van zichzelf.”

In Ingelmunster bestaat het Labadoux Festival. Ken je dat niet?

Lenny: “Toch wel. Met onze allereerste plaat stonden we op dat festival. Ik denk in 2006. We werden echter maar één keer geprogrammeerd…Wat een herinnering! We stonden ook in de Truckendoos in Harelbeke. Wat een zaaltje, precies een sauna. We deden daar try-outs. Dit jaar mogen we ook terug in het Cultuurcentrum Brugge spelen. Met Bert speelden we drie jaar geleden ook in Den Tap in Lendelede. Daar probeerde ik West-Vlaams te praten, de mensen lachten. Dan zong Bert West-Vlaamse volksliedjes. Ik probeerde dat mee te doen, de mensen vonden dat grappig.

Hoeveel keren stond je al op Dranouter?

Lenny: “Dit jaar hebben we 20 optredens staan, omdat we 20 jaar bestaan. Wat erbij komt, is mooi meegenomen. Onder die 20 optredens staan we in Brugge én in Dranouter. In totaal speelden we in al die jaren vier keren op het festival, in de zaal én de foyer in het Muziekcentrum zo’n zes keren of in totaal toch een tiental keren in Dranouter.” (PADI)

De cd ‘Singles & Extra’s’ kan worden aangekocht op hun website of op alle grote streamingsplatforms. Op zondag 27 februari praat Lenny Maes tussen 10 en 12 uur over het nieuwe album in het programma van Herbert op MENT TV. Info:www.lennyendewespen.be.