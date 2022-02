Lenny & de Wespen bestaat 20 jaar én komt ook optreden in Dranouter en Brugge

Lenny & de Wespen bestaan 20 jaar en dat wordt gevierd met het verzamelalbum ‘Singles & Extra’s.’ Dat verschijnt op dinsdag 2 februari. Op de cd prijken 20 singles, 2 live-tracks en 3 nieuwe songs. Dit jaar treedt de jubilerende groep 20 keren op. Ook goed nieuws voor de West-Vlaamse fans, want Lenny & De Wespen staan op 29 april op de affiche van Het Muziekcentrum in Dranouter en op 10 mei in Cultuurzaal Dravelo in Brugge.

Lenny & de Wespen lieten in 2002 voor het eerst van zich horen op het Interfacultair Songfestival in Leuven. Ze wonnen er de publieksprijs, prijs beste eigen nummer en de beste opgelegde song. Een jaar later stonden ze te blinken in de finale van de Nekka-wedstrijd. En nu twintig jaar later, staan ze er nog altijd. Meer dan ooit. Gegroeid in hun sound. Gedreven door zanger/songschrijver Lennaert Maes timmert de band verder aan hun Nederlandstalige liedjes om grote en kleine verhalen te vertellen. Steeds in hun eigen typerende stijl, vol humor en tekstuele spitsvondigheden.

Op het verzamelalbum vinden we de vijf Vlaamse top-tien hits terug van de band (Hey Marie, Einde van de rit, Alles gaat goed, Blij en Pleisterplaat), twee singles die nooit eerder op een full-album zijn beland (Geen meter vooruit en Zomer van ons leven), en natuurlijk kon ook de allereerste radio-single Meneertje Nee niet ontbreken. Verder vallen de songs met gastzangers op: van éminence grise Jan De Wilde in Ik doe niet meer mee, over Eva de Roovere & Isolde Lasoen op Alles gaat goed tot de bekende Zuid-Afrikaanse rapper Jack Parow in Zomer van ons leven. Bij de nieuwe songs ook Alle misverstanden, de goed draaiende huidige single van de band. Het laatste lied Zwemmen in het donker (featuring Gudrun Roos) staat enkel op de cd-versie, om de koper van het fysieke album toch nog een tastbaar voordeel te geven tegenover de online luisteraar. Het cd-boekje bij de verzamelaar bevat 20 pagina’s fotomateriaal en de introductie bij het album is van de hand van muziekjournalist Bart Steenhaut. Voor de fans, goed nieuws: dit jaar staan er exact 20 optredens gepland om het jubileum van de band te vieren. (PADI)

