Leen Dendievel levert bewijs in nieuw stuk Sven De Ridder Company: “Je krijgt Leen wel uit Kooigem, maar Kooigem nooit uit Leen”

Het gaat als een raket voor de Sven De Ridder Company. De reisvoorstellingen rond ‘Proper Lakens’ zijn nog maar net achter de rug, of donderdag ging het nieuwe winterstuk ‘Ne geestige Kerst’ al in première in het Antwerpse Fakkeltheater. Naast oudgedienden Sven De Ridder, Brik Van Dyck en Luc Verhoeven, zien we ditmaal het debuut van ‘Nachtwacht’-elf Céline Verbeeck bij het gezelschap en ook de terugkeer van de uit Kooigem afkomstige Leen Dendievel.

Van het najaar van vorig jaar is het al geleden dat we Leen Dendievel nog eens op de planken zagen staan met de Sven De Ridder Company. Toen vertolkte ze één van de overjaarse pubers in ‘De Scouts Forever’. Voor haar terugkeer werd het ditmaal toch over een andere boeg gegooid. Zo beet Leen letterlijk en figuurlijk van zich af tegenover tegenspeler Brik Van Dyck en mocht ze dat doen in haar oude, vertrouwde West-Vlaamse tongval. En dat bleek haar achteraf goed te zijn bevallen. “Dat ik het sappige West-Vlaams mocht opvoeren, heb ik aan Sven De Ridder te danken. Hij hoort dat graag. Als je het mij vraagt, heeft hij verdorie gelijk! Het West-Vlaams is zo’n toffe taal!” maakt Leen zich sterk. “Het is een heel ander stuk dan de andere stukken die we voordien samen brachten, maar het was voor mij ook de allereerste keer dat ik eens in de kerstperiode mocht spelen. Dat heb ik voordien nog nooit gedaan en het geeft wel een leuke setting. Je voelt de kerstsfeer meteen hangen in de zaal en op het podium. Er zijn kerstlichtjes, een fonduestel, een kersttafel en ga zo maar door. Het huiselijke straalt er gewoon vanaf. En er komt nog eens bij dat het een stuk is rond situatiehumor en dat vind ik altijd wel tof. Combineer dat met het West-Vlaams waarin ik mag acteren en ik voel mij helemaal in mijn sas. Dat blijft voor mij mijn thuis, mijn habitat en mijn moedertaal. Al woon ik ergens anders: je krijgt Leen wel weg uit Kooigem, maar Kooigem nooit uit Leen. En dat zal ook nooit gebeuren! Dus, ik zorg er persoonlijk voor dat West-Vlamingen die willen komen kijken in Antwerpen zich meteen thuis voelen.”

© Tom

‘Ne geestige Kerst’ opent met het allerlaatste kerstfeest waarin Eefje (Céline Verbeeck) en Didier (Sven De Ridder) min of meer zorgeloos kerstavond kunnen doorbrengen met buren Virginie (Leen Dendievel) en Fonne (Brik Van Dyck). Ook Eefjes vader Marcel (Luc Verhoeven), die onlangs weduwnaar is geworden, mag uiteraard niet ontbreken op het feestje. Tot het feestgedruis abrupt wordt beëindigd door het plotse overlijden van immobiliënmakelaar Didier. In Fast Forward wordt de klok een jaar vooruit gespoeld en beleven ze het eerste kerstfeest zonder hem. Of ook niet helemaal. Want wat als hij toch niet voor iedereen even dood blijkt te zijn? Dan gaan, daar kan je nu al vanop aan, de poppen pas helemaal aan het dansen.

Udo was ook present. © Tom

In de zaal uiteraard ook Udo Mechels. De zanger is al een tijdje getrouwd met Leen Dendievel en kon natuurlijk niet ontbreken. Omdat we haar in de voorstelling een nogal bitsig en grofgebekt persoon zien spelen, moesten we bij Udo toch ook even polsen naar hun persoonlijke thuissituatie. “Het personage dat ze speelt heeft effectief een grote mond, maar blijkt uiteindelijk ook maar een klein hartje te hebben. Maar neen, ik herken er mijn vrouw helemaal niet in”, moet hij toegeven. “Dat vind ik ook fijn aan de rollen die Leen speelt. Het zijn telkens anders personages die er totaal anders uitzien en ik kijk er altijd weer naar uit om haar in een volledig nieuwe hoedanigheid te zien schitteren.” De zanger blijkt niet alleen genoten te hebben van de prestaties van zijn echtgenote, maar bleek ook lovend te zijn over het totaalbeeld. “Ik vond het een heel mooi stuk en was er zelfs door ontroerd. Mijn complimenten voor het script, want het is echt zo mooi geschreven. Het is inderdaad geen billenkletser die begint als het doek opent en pas stopt als het weer sluit, maar wat mij betreft moet dat ook niet altijd. Ik houd enorm van deurenkomedies, maar kan zeker ook genieten van stukken zoals deze waar telkens verschillende lagen onder zitten. Dat mag ook wel bij een kerststuk. Kerst is nostalgie, met een lach en een traan. Maar het is ook een moment om plannen te maken en naar de toekomst te kijken. Er mag, zoals hier, zeker al eens een diepere betekenis in zitten. Ik vind het alvast een prachtig stuk dat enorm goed past bij de kerstperiode.” (PADI & Tom)

‘Ne geestige Kerst’ loopt nog tot en met zondag 8 januari 2023 in de Rode Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater. Voor tickets en info kan je zoals steeds terecht op www.svenderiddercompany.be