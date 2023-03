Laura Tesoro komt op vrijdagavond 3 maart naar Owla Brugge

Ze is nog steeds maar amper 26 jaar, maar toch is Laura Tesoro al lang niet meer weg te denken uit het muziek- en medialandschap in Vlaanderen.

Na de release van haar debuutalbum ‘LIMITS’ en haar gouden hitsingle ‘Strangers’ met Loïc Nottet is ze helemaal klaar om eindelijk al haar nieuwe muziek live te spelen in een gloednieuwe show met o.a. haar nieuwe single ‘Not Easy’. Laura staat te poppelen om eindelijk al haar nieuwe popmuziek live te mogen spelen in Owla Brugge. Jij komt toch ook? (PADI)

Vrijdag 3 maart: Owla, Blikske 3 in Brugge. Deuren open om 19 uur, concert om 21.30 uur. Zittend/staand publiek. Ticket: 25 euro – Ticket VIP: 45 euro, inclusief zittend, apero en hapjes. Reservatie: www.owlabrugge.be