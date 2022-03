Laura Lynn verlaat Ardooie en haar neef Greg verlaat Tielt om te zingen in De Populier in Zandhoven

Op zaterdag 23 april heeft het negende Schlagerfestival plaats in zaal De Populier in Zandhoven. Eén van de aanwezige artiesten is Laura Lynn, die haar woonplaats Ardooie verlaat voor een optreden op deze locatie of ruim 110 km van haar eigen woning verwijderd. Haar neef Greg woont in Tielt en zal ook deze verre verplaatsing ondernemen, maar eveneens met veel plezier want zingen is voor allebei hun leven.

Vanaf 18 uur worden de VIP’s in de watten gelegd met een driegangenbuffet van Salimami en een extra optreden van Greg. Eén uur later gaan de deuren open van zaal De Populier, Populierenhoeve 22 in Zandhove voor een show van vijf uur vol ambiance. Steve Tielens mag openen, gevolgd door Ive Renaarts, Matthias Lens, Luc Steeno, Laura Lynn en Sam Gooris. De jarige Johan Veugelers komt ook langs en viert – samen met Are U Famous – zijn verjaardag. De avond wordt afgesloten met Swoop. (PADI)

VIP: uitverkocht. Een zitplaats kost 35 euro, een polonaiseplaats 20 euro. Kaarten kan je bestellen via Facebook @filip thielens of via 0478 78 79 75.