Laura Lynn uit Ardooie staat er meer dan ooit met puur levenslied anno 2022: ‘Zo Is Het Leven’

Laura Lynn is helemaal terug van weggeweest. De West-Vlaamse artieste, die intussen onmisbaar is geworden in het Vlaamse muzieklandschap, brengt sinds twee jaar een gloednieuwe single uit: ‘Zo Is Het Leven’. En dat betekent ook de start van een nieuwe en sterke samenwerking tussen Laura Lynn en platenfirma CNR Records. Met het nummer grijpt Laura Lynn bewust terug naar hoe het allemaal begonnen is: met een écht levenslied. ‘Zo Is Het Leven’ is geschreven door Stefaan Fernande en Wim Claes, en is meteen een mooi eerbetoon aan deze zeer gekende en succesvolle componisten, die beiden helaas het leven lieten.

In een levenslied worden zaken uit het dagelijkse leven bezongen. De tekst gaat over de schaduwzijde van het bestaan en heeft bijna altijd een moraal. Laura Lynn zorgde eerder als vrouwelijke, Vlaamse artieste voor de hernieuwde populariteit van het genre met haar eigentijdse versie van het levenslied. En dat doet ze nu opnieuw met ‘Zo Is Het Leven’, een puur levenslied anno 2022. Aan het nummer werkte ook Marcel Fisser, bekend als bandleider van ‘Beste Zangers’ – de Nederlandse tegenhanger van het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’ -, en Edwin van Hoevelaak, producer van André Hazes, mee.

Sinds vandaag zingt Laura Lynn ook haar nieuwe single. © PADI/Daniël

En er is nog meer. ‘Zo Is Het Leven’ is niet alleen digitaal beschikbaar. Speciaal voor haar fans brengt Laura Lynn het nummer ook uit als fysieke single mét songtekst op de achterkant. En dat gebeurt haast nooit meer. ‘Zo Is Het Leven’ van Laura Lynn is vanaf vandaag, woensdag 13 juli, te beluisteren en te verkrijgen via deze link. (PADI)