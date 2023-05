Laura Lynn uit Ardooie heeft nieuwe single ‘Heen & Weer’

Vandaag lanceert zangeres Laura Lynn haar nieuwe single ‘Heen & Weer’.

Het is al enkele jaren geleden dat Laura Lynn nog nieuwe muziek uitbracht. Maar vorige zomer was de West-Vlaamse artieste, die intussen onmisbaar is geworden in het Vlaamse muzieklandschap met grote hits als ‘Je Hebt Me 1000 Maal Belogen’ en ‘Arrivederci Hans’, helemaal terug van weggeweest. Ze bracht toen ‘Zo Is Het Leven’ uit, een écht, maar modern levenslied. En aan die stijl blijft ze ook trouw met haar nieuwe single ‘Heen & Weer’, waarmee ze iedereen ongetwijfeld aan het walsen brengt deze zomer. (PADI)

‘Heen & Weer’, de nieuwe single van Laura Lynn is vanaf vandaag, vrijdag 26 mei, overal beschikbaar.