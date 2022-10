Laura Lynn staat ook in maart 2023 op de affiche van Het Schlagerfestival in Hasselt net zoals haar ex-man Matthias Lens: “Maar dat is geen probleem hoor”

Laura Lynn was even de tel kwijt, maar ze denkt dat ze volgend jaar in maart al voor de dertiende keer present is op Het Schlagerfestival in Hasselt of dertien van de zestien edities, niet slecht! De zangeres kijkt altijd uit naar dit groots muziekfestijn. Volgend jaar zal dat niet anders zijn, alhoewel haar ex-man Matthias Lens ook op de affiche staat met Die Schnappers, samen met Yves Segers. “Matthias en ik komen goed overeen. Dat is helemaal geen probleem”, benadrukt ze.

Laura Lynn heeft precies een goed huwelijk met Het Schlagerfestival in Hasselt. De zangeres lacht en zegt: “Ik ben de tel kwijt, maar ik denk dat ik er drie keren niet erbij was. Ik denk dus dat ik toch zo’n 12 keren al present was op Het Schlagerfestival in Hasselt. Volgend jaar is dat mijn nummer 13. Het is vooraf altijd spannend of we erbij zijn of niet. Ik denk dat iedere artiest graag op Het Schlagerfestival staat. Let op, ik vind ieder optreden leuk hé, maar Het Schlagerfestival in Hasselt is toch nog altijd iets anders. Het is heel groots. Niet enkel de sfeer op het podium, maar ook de sfeer backstage is zo leuk. De artiesten maken veel plezier samen. Ze blijven bijna allemaal eveneens overnachten. De volgende middag trekken we dan samen gezellig de stad in. Het geheel is zo leuk, vooral omdat iedereen zo goed overweg kan met elkaar.”

Hoe zag jij Het schlagerfestival evolueren?

Laura: “Vergelijk ik het eerste jaar met de laatste editie: er zijn al meerdere dagen bijgekomen. Dat is enorm populair geworden. Jong en oud amuseert zich. In ’t begin was het misschien een drempel om daar naartoe te komen, maar nu komen ze met volle autobussen naar Het Schlagerfestival in Hasselt. De meesten zijn ook verkleed. Jong en oud komt erop af, en dus ook kinderen, vooral op de zondagnamiddag. Dit Schlagerfestival is serieus gegroeid én het blijft groeien. We hadden één keer pech met corona, maar anders ging het nog geen enkele keer achteruit. Het Schlagerfestival blijft maar stijgen in populariteit.”

Laura Lynn zal in Hasselt haar ex-man Matthias Lens terug zien, want hij treedt op met Yves Segers alias Die Schnappers. “Maar dat is voor mij geen probleem hoor’, zegt ze. © PADI/OBI

Zal Het Schlagerfestival van maart 2023 even leuk voor je zijn, want je ex-man Matthias Lens staat ook op het podium.

Laura: “Waarom niet? Matthias en ik komen goed overeen. Ook vandaag (opname tv-clip in Aalst, padi) maakten we al plezier. Dat zal niet veranderen. Ik ben blij dat Matthias er met Die Schnappers en dus samen met Yves Segers mag erbij zijn. We gunnen het elkaar.”

Welke liedjes zong je al evenveel keren of telkens wanneer je daar optrad?

Laura: “’1000 maal belogen’, dat kan niet ontbreken. Tot vorig jaar zong ik ook telkens ‘Jij doet de wolken verdwijnen’. Op de vorige editie bracht ik vooral pure ambiancesongs, zelfs andere covertjes uit mijn repertoire.”

Is het Schlagerfestival in Hasselt een groot verschil met de zomereditie van Het Schlagerfestival in Middelkerke?

Laura: “In juli jl. was ik er maar de eerste keer present in Middelkerke. Ik was wel verrast dat de ambiance er direct in zat. Vanaf de eerste artiest tot de laatste artiest deed iedereen super goed mee. Ik bemerkte dat er ook schlagerfanaten met een autobus waren afgezakt en dat ze eveneens waren verkleed. Ik denk dat de zomereditie in Middelkerke ook zal uitgroeien naar een heel groot Schlagerfestival.” (PADI)

Welkom op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 maart in de Trixxo Arena in Hasselt voor ‘Het Schlagerfestival – Glitter & Glamour’. Info en tickets:www.schlagerfestival.be