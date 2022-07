Laura Lynn praat openhartig over haar nieuwe platenfirma, nieuwe single én ‘Het Schlagerfestival’

Ze kon het lang stil houden. Inderdaad, na 17 jaar onderdak te vinden bij de platenfirma Universal Music vond Laura Lynn nu een onderkomen bij CNR/Vlaamse Sterren, waar zopas haar nieuwe single ‘Zo Is Het Leven’ uitkwam. De zangeres straalde eveneens op het podium van ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’. De reden? Laura Lynn stond al zoveel keren op het podium van Het Schlagerfestival, zowel in Hasselt en nu eveneens in Middelkerke.

Hoe voelt u zich hier in Middelkerke?

Laura Lynn: “Heel goed. Hier achter de schermen heerst een vakantiegevoel. Iedereen loopt op teenslippers en in short rond, het is gezellig en we genieten van elkaars aanwezigheid. Er heerst echt een hele leuke sfeer.”

Is het nog altijd een beetje stressen wanneer je op ‘Het Schlagerfestival’ mag staan of heb je met al je ervaring daar geen last van?

Laura Lynn: “Ja zeker, ik weet eigenlijk niet waarom. Uiteindelijk is het niet veel anders dan een gewoon optreden. Enkel dat er nu meer mensen zijn en dat het met een liveband is. Als ik bij wijze van spreken de mist in ga, dan gaat de band ook mee de mist in, dat is de voornaamste reden om stress te hebben.”

En dit ondanks al uw jaren ervaring?

Laura Lynn: “Ik heb al heel wat artiesten of collega’s gezien met meer ervaring dan ikzelf die op grote evenementen een soort van gezonde stress hebben.”

Wat is uw mooiste schlagerliedje?

Laura Lynn: “Ik denk ‘Duizend maal belogen’ ondanks dat het niet het meest opgewekte nummer is, maar ik merk dat de mensen daar het meest op mee zingen.”

Laura Lynn tussen honderden schlagerfanaten. © PADI/Daniël

En van andere artiesten?

Laura Lynn: “Ik vind dat er heel veel artiesten zijn met leuke nummers. Ik was net toevallig de repetitie aan het meevolgen en ik stelde vast dat ik heel wat nummers leuk vond. Ik denk dat iedere artiest hier vanavond toch zeker een nummer heeft waar het publiek volledig op los zal gaan.”

Heb je een drukke zomer?

Laura Lynn: “Maanden geleden zat ik met de handen in het haar en dacht ik: dit komt niet meer goed maar gelukkig is dat veranderd. Ik hoop enkel dat het zo blijft.

Je veranderde van platenfirma en je bracht ook al een nieuwe single uit. Dat kon je goed verzwijgen.

Laura Lynn: “Zeventien jaar sta ik op de planken. Het country gegeven vond ik zeer leuk om te doen maar ik ga dit nu even achter mij laten, want ik merk dat de mensen mij het liefst schlagers horen zingen. Bij CNR ben ik heel blij. Het zijn ook goede mensen om mee samen te werken. Ze werken nu al heel hard om de single te promoten. Ik moet zeggen dat 2022 tot nu toe al een heel mooi jaar is geweest.”

Komt er door de nieuwe samenwerking misschien een nieuwe cd uit?

Laura Lynn: “Ik hoop het maar nu willen we even afwachten en single per single werken, want het is allemaal niet zo simpel bij radio en tv. We gaan eerst kijken wat dit nummer geeft en dan een volgende single, en wie weet volgend jaar een album.”

U hebt uw overstap wel goed kunnen verzwijgen, was dat de bedoeling?

Laura Lynn: “Ja, dat hebben we zo besproken. We hebben gewacht om het bekend te maken tot de singel er was. Ik ben natuurlijk heel dankbaar voor de voorbije jaren bij Universal Music, maar ik had nood aan een nieuwe start met een frisse wind.”

Hopelijk ook een even lange samenwerking bij CNR als bij Universal?

Laura Lynn: “Ik hoop het. Ik kon 17 jaar samenwerken met Universal Music. Dat is niet niks natuurlijk. Hopelijk kan ik er terug 17 jaar bij doen, nu bij CNR/Vlaamse Sterren.” (PADI)

www.lauralynn.be